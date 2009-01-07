Kız mı, erkek mi?

Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek için meraktan çatlıyorsanız, Hamileyiz Biz dergisinde yer alan haberde, annelere çocuğun cinsiyetiyle ilgili ipuçları veriliyor.
Eğer ki;
• Hamileliğinizin erken döneminde mide bulantısı hissetmediyseniz,
• Bebeğinizin kalp atışı dakikada 140 atıştan daha azsa,
• Ön tarafınızdan daha çok kilo aldıysanız,
• Beliniz basket topu gibi görünüyorsa,
• Bebeğinizi karnınızda daha düşük taşıyorsanız,
• Tuzlu ve eksi yiyecekleri sürekli canınız istiyorsa,
• Proteine aşeriyorsanız (Etler ve peynir gibi),
• Ayaklarınız hamileliğinizden önceki halinize göre daha soğuksa,
• Bacaklarınızdaki tüyler her zamankinden daha çabuk uzuyorsa,
• Elleriniz daha kuruysa,
• Bebeğiniz kanınızın sağında ise,
• Siz uyurken yastıklarınız kuzeye bakıyorsa,
• Müstakbel eşiniz sizinle birlikte kilo alıyorsa,
• Hamilelik size her zamankinden daha iyi bir görüntü veriyorsa,
• İdrarınız parlak sarı rengindeyse,
• Burnunuz yüzünüzde yayılıyorsa,
• Alyansınızı göbeğinizin üzerinde tuttuğunuzda yuvarlaklar çiziyorsa,
• Baş ağrılarınız varsa,
• Yaşınıza hamile kalma tarihinizi, hamile kaldığınız ayın rakamına eklediğinizde çift sayı çıkıyorsa, BEBEĞİNİZİN CİNSİYETİ MUHTEMELEN ERKEK…
Eğer ki;
• Hamileliğinizin erken döneminde mide bulantılarınız olduysa,
• Bebeğinizin kalp atışı dakikada en az 140 ise,
• Basenlerinizden ve poponuzdan kilo alıyorsanız,
• Sol göğsünüz, sağ göğsünüzden daha büyükse,
• Saçınızda kırmızı hatlar çıkıyorsa,
• Bebeğinizi karnınızda yüksek taşıyorsanız,
• Karnınız karpuz gibi görünüyorsa,
• Tatlılara aşeriyorsanız,
• Meyvelere aşeriyorsanız,
• Bebeğiniz anne karnında solunda ise,
• Portakal suyuna aşeriyorsanız,
• Hamilelik döneminiz boyunca normal zamanki kadar iyi görünmüyorsanız,
• Normalden daha huysuzsanız,
• Yüzünüz normalden daha çok patlaksa,
• Hamileliğinizde aldığınız kilolar kalça ve basenlerinizde birikiyorsa,
• Ekmeğin ucunun tepesini yemeyi reddediyorsanız,
• Göğüsleriniz gerçekten büyüdüyse,
• Siz uyurken yastıklarınız güneye bakıyorsa,
• İdrarınız donuk sarı rengindeyse,
• Alyansınızı göbeğinizin üzerine tuttuğunuzda bir taraftan öteki tarafa hareket ediyorsa,
• Yaşınıza hamile kalma tarihinizi, hamile kaldığınız ayın rakamını eklediğinizde tek sayı çıkıyorsa, BEBEĞİNİZİN CİNSİYETİ MUHTEMELEN KIZDIR...