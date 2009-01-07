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Sağlık

Kız mı, erkek mi?

Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek için meraktan çatlıyorsanız, işte size bir sürü ipucu...

07 Ocak 2009 02:00

Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek için meraktan çatlıyorsanız, Hamileyiz Biz dergisinde yer alan haberde, annelere çocuğun cinsiyetiyle ilgili ipuçları veriliyor.

Eğer ki;

• Hamileliğinizin erken döneminde mide bulantısı hissetmediyseniz,

• Bebeğinizin kalp atışı dakikada 140 atıştan daha azsa,

• Ön tarafınızdan daha çok kilo aldıysanız,

• Beliniz basket topu gibi görünüyorsa,

• Bebeğinizi karnınızda daha düşük taşıyorsanız,

• Tuzlu ve eksi yiyecekleri sürekli canınız istiyorsa,

• Proteine aşeriyorsanız (Etler ve peynir gibi),

• Ayaklarınız hamileliğinizden önceki halinize göre daha soğuksa,

• Bacaklarınızdaki tüyler her zamankinden daha çabuk uzuyorsa,

• Elleriniz daha kuruysa,

• Bebeğiniz kanınızın sağında ise,

• Siz uyurken yastıklarınız kuzeye bakıyorsa,

• Müstakbel eşiniz sizinle birlikte kilo alıyorsa,

• Hamilelik size her zamankinden daha iyi bir görüntü veriyorsa,

• İdrarınız parlak sarı rengindeyse,

• Burnunuz yüzünüzde yayılıyorsa,

• Alyansınızı göbeğinizin üzerinde tuttuğunuzda yuvarlaklar çiziyorsa,

• Baş ağrılarınız varsa,

• Yaşınıza hamile kalma tarihinizi, hamile kaldığınız ayın rakamına eklediğinizde çift sayı çıkıyorsa, BEBEĞİNİZİN CİNSİYETİ MUHTEMELEN ERKEK…

Eğer ki;

• Hamileliğinizin erken döneminde mide bulantılarınız olduysa,

• Bebeğinizin kalp atışı dakikada en az 140 ise,

• Basenlerinizden ve poponuzdan kilo alıyorsanız,

• Sol göğsünüz, sağ göğsünüzden daha büyükse,

• Saçınızda kırmızı hatlar çıkıyorsa,

• Bebeğinizi karnınızda yüksek taşıyorsanız,

• Karnınız karpuz gibi görünüyorsa,

• Tatlılara aşeriyorsanız,

• Meyvelere aşeriyorsanız,

• Bebeğiniz anne karnında solunda ise,

• Portakal suyuna aşeriyorsanız,

• Hamilelik döneminiz boyunca normal zamanki kadar iyi görünmüyorsanız,

• Normalden daha huysuzsanız,

• Yüzünüz normalden daha çok patlaksa,

• Hamileliğinizde aldığınız kilolar kalça ve basenlerinizde birikiyorsa,

• Ekmeğin ucunun tepesini yemeyi reddediyorsanız,

• Göğüsleriniz gerçekten büyüdüyse,

• Siz uyurken yastıklarınız güneye bakıyorsa,

• İdrarınız donuk sarı rengindeyse,

• Alyansınızı göbeğinizin üzerine tuttuğunuzda bir taraftan öteki tarafa hareket ediyorsa,

• Yaşınıza hamile kalma tarihinizi, hamile kaldığınız ayın rakamını eklediğinizde tek sayı çıkıyorsa, BEBEĞİNİZİN CİNSİYETİ MUHTEMELEN KIZDIR...

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