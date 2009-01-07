Kız mı, erkek mi?

Bebeğinizin cinsiyetini öğrenmek için meraktan çatlıyorsanız, Hamileyiz Biz dergisinde yer alan haberde, annelere çocuğun cinsiyetiyle ilgili ipuçları veriliyor.



Eğer ki;



• Hamileliğinizin erken döneminde mide bulantısı hissetmediyseniz,



• Bebeğinizin kalp atışı dakikada 140 atıştan daha azsa,



• Ön tarafınızdan daha çok kilo aldıysanız,



• Beliniz basket topu gibi görünüyorsa,



• Bebeğinizi karnınızda daha düşük taşıyorsanız,



• Tuzlu ve eksi yiyecekleri sürekli canınız istiyorsa,



• Proteine aşeriyorsanız (Etler ve peynir gibi),



• Ayaklarınız hamileliğinizden önceki halinize göre daha soğuksa,



• Bacaklarınızdaki tüyler her zamankinden daha çabuk uzuyorsa,



• Elleriniz daha kuruysa,



• Bebeğiniz kanınızın sağında ise,



• Siz uyurken yastıklarınız kuzeye bakıyorsa,



• Müstakbel eşiniz sizinle birlikte kilo alıyorsa,



• Hamilelik size her zamankinden daha iyi bir görüntü veriyorsa,



• İdrarınız parlak sarı rengindeyse,



• Burnunuz yüzünüzde yayılıyorsa,



• Alyansınızı göbeğinizin üzerinde tuttuğunuzda yuvarlaklar çiziyorsa,



• Baş ağrılarınız varsa,



• Yaşınıza hamile kalma tarihinizi, hamile kaldığınız ayın rakamına eklediğinizde çift sayı çıkıyorsa, BEBEĞİNİZİN CİNSİYETİ MUHTEMELEN ERKEK…



Eğer ki;



• Hamileliğinizin erken döneminde mide bulantılarınız olduysa,



• Bebeğinizin kalp atışı dakikada en az 140 ise,



• Basenlerinizden ve poponuzdan kilo alıyorsanız,



• Sol göğsünüz, sağ göğsünüzden daha büyükse,



• Saçınızda kırmızı hatlar çıkıyorsa,



• Bebeğinizi karnınızda yüksek taşıyorsanız,



• Karnınız karpuz gibi görünüyorsa,



• Tatlılara aşeriyorsanız,



• Meyvelere aşeriyorsanız,



• Bebeğiniz anne karnında solunda ise,



• Portakal suyuna aşeriyorsanız,



• Hamilelik döneminiz boyunca normal zamanki kadar iyi görünmüyorsanız,



• Normalden daha huysuzsanız,



• Yüzünüz normalden daha çok patlaksa,



• Hamileliğinizde aldığınız kilolar kalça ve basenlerinizde birikiyorsa,



• Ekmeğin ucunun tepesini yemeyi reddediyorsanız,



• Göğüsleriniz gerçekten büyüdüyse,



• Siz uyurken yastıklarınız güneye bakıyorsa,



• İdrarınız donuk sarı rengindeyse,



• Alyansınızı göbeğinizin üzerine tuttuğunuzda bir taraftan öteki tarafa hareket ediyorsa,



• Yaşınıza hamile kalma tarihinizi, hamile kaldığınız ayın rakamını eklediğinizde tek sayı çıkıyorsa, BEBEĞİNİZİN CİNSİYETİ MUHTEMELEN KIZDIR...

