Kız lisesi müdürünün erkek yasağı!

Erzurum Nene Hatun Kız Adanolu Lisesi Müdürü Hilmi Özbek, başvuruları dün sona eren Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girmek için kayıt yaptırmaya gelen karşı cinsten adayların birbirine karşı samimi tavırları üzerine babası veya kardeşi ile gelenlerin dışında sadece kadın adayların başvurularını aldıklarını söyledi.

CNN Türk'te yer alan habere göre; İstanbul- Kız arkadaşı ile gelen erkek adayların kayıt için komşu Erzurum Lisesi'ne gitmelerini isdeğini belirten Müdür Hilmi Özbek, "Sevgilisi veya kız ardaşını alarak gelenler acayip tavır sergiliyordu. Biz de dedik ki, 'Burası kız okulu. Kızlar buraya müracaat etsin, erkekler ise iki adım yukarıdaki Erzurum Lisesi'ne giderse bu çirkinliği önleriz" dedi.

Orta öğretim ve ön lisans mezunları için 18 Haziran ile 11 Temmuz tarihleri arasında liselere yapılan KPSS başvuraları sırasında tarihi Nene Hatun Kız Anadolu Lisesi'nde kız ve erkek adayların samimi davranışları ve okul bahçesinde sigara içmeleri, okul yöneticilerinin tepkisini çekti. Lise Müdürü Hilmi Özbek, sigara izmaritlerinin bahçeye atılmamasını isterken, kayıtlar için erkek ve kadın KPSS başvuraları ile ilgili şunları anlattı:

'El- ayak acayip haller'

"Kayıt yaptırmaya sevgilisi ya da kız arkadaşını alarak geliyor. Okulun bahçesi geniş olduğu için bir şeyler yiyor, sigara içiyor ve çevreye atıyorlar. Orada el- ayak acayip haller sergileniyor. Biz de dedik ki; 'Burası kız okulu. Kızlar- kadınlar buraya müracaat etsin, erkekler ise, 2 adım yukarıdaki Erzurum Lisesi'ne giderse bu çirkinliği önleriz. Ayrımcılık söz konusu değil. Onlarınki kayıt yaptırmak; yani üzüm yemek değil, bağcı dövmek. Erkeklerden de kayıt yaptığımız var. Ama o çirkinlikleri görünce dedik ki; 'Kardeşim bunun önüne geçelim.' Kimseyi almadığımız diye bir şey yok. Toplanmaları acayip davranışlar içerisinde bulunmalarını önlemek maksadıyla hareket ettik. Bir kısmı Erzurum Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Bu çirkinlikler olmasın gelsin kayıt yaptırsın. Kız kardeşi, kızıyla kayıt yaptıranlar var. Onlara 'erkek giremez' diye birşey söylemedik."