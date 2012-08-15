Kız Kulesi'ni seyrederken denize düştü

İstanbul Üsküdar Salacak sahili, Kız Kulesi karşısında saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda sahil kenarında oturarak denizi seyreden kadın bir anda dengesini kaybederek suya düştü.

Üsküdar'da sahil kenarında oturan Gül Sedef, iddialara göre Kız Kulesi'ni seyrederken dengesini kaybederek suya düştü.

Bu sırada oradan geçmekte olan bir balıkçı teknesindeki vatandaşlar, suda çırpınan kadını görünce boğulduğunu anlayarak yardıma koştu.

Sedef'i teknelerine alan balıkçılar, polis ve sağlık ekiplerine haber vererek kıyıya doğru yöneldi.

Salacak İskelesi yüksek olduğu için iskeleye yanaşamayan balıkçı teknesi, Sedef’i orada bulunan bir tur teknesine verdi.

Tur teknesindeki vatandaşlar da kendinde olmayan kadını sahile çıkardı.

Sahilde bir bankın üzerine yatırılan talihsiz kadın, yaklaşık 15 dakika sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri ile Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Denize düşen kadının hayati tehlikesin olmadığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili incelemesini sürdürüyor.