Kız Kulesi’ne kayıkla haciz baskını

Kız Kulesi'ndeki restoranın işletmecisi Ahmet Hamoğlu'nun 50 milyon liralık borcu nedeniyle, alacaklı tarafın avukatları ve haciz memurları mekâna gelip gecelik 3 bin 500 liralık hasılata el koydu.

İşadamı Ahmet Hamoğlu'nun 50 milyon liralık borcuna karşılık, işletmesini yaptığı Kız Kulesi'nin geliri haczedildi. Alacaklı tarafın 8 avukatı ile 4 haciz memuru, dün gece tarihi mekâna baskın yaptı. Restoran olarak işletilen mekânın kasasına el koyan icra ekibi, 3 bin 500 liralık hasılatı alarak gece yarısı mekândan ayrıldı.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, işadamı Mustafa Şeker, Ahmet Hamoğlu'ndan alacağı yaklaşık 50 milyon lira için İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi'ne dava açtı. Dava sürerken Şeker'in avukatları, haciz işlemleri başlattı. Davacı avukatları, bu zamana kadar Hamoğlu Holding'e ait Silivri'deki 5 yıldızlı Klassis Otel, Klassis Golf & Country Club, Maxi Alışveriş Merkezi'ne gitti. Gittikleri yerlerin lüks mekânlar olmasına rağmen haczedecek bir şey bulamadıklarını belirten avukatlar, Hamoğlu'nu mal kaçırmakla suçladı.

Kayıkla geçtiler

Davacı avukatları son olarak Hamoğlu'nun 1995'ten beri işlettiği ve 49 yıllık işletmesini elinde bulundurduğu Kız Kulesi'nde haciz işlemi yapmak için İstanbul İcra Müdürlüğü'nden karar çıkardı. 8 avukat ve 4 icra memuru, dün saat 18.00'de tarihi mekana baskın yaptı. Salacak Sahili'nden kayıkla Boğaz'ın ortasındaki Kız Kulesi'ne geçen ekip, icra kararını görevlilere gösterip, kasaya el koyduklarını bildirdi. Bir süre hacze direnen görevliler, daha sonra kasayı icra ekibine bırakmak zorunda kaldı. Mekânın kontrolünü ele geçiren haciz ekibi, gecelik hasılatı toplamaya başladı. Tartışmalar ve haciz işlemi, lüks mekânda hoş bir gece geçirmek isteyen müşterilerin de keyfini kaçırdı.