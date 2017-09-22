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 KIZ KULESİ'NE KADAR YÜZMEK İSTEYİNCE...

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA Üsküdar sahilden Kız Kulesi'ne kadar yüzmek için denize giren 26 yaşındaki genç boğuldu

22 Eylül 2017 15:33

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA
Üsküdar sahilden Kız Kulesi\'ne kadar yüzmek için denize giren 26 yaşındaki genç boğuldu.
Olay, dün öğle saatlerinde  Harem açıklarında  meydana geldi.   26 yaşındaki Harun Dayı, Kız Kulesi\'ne kadar yüzmek için denize girdi. Yüzmeye başlayan Harun Dayı gözden kayboldu. Genç için olay yerine deniz polisi ve dalgıçlar çağırıldı. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan aramalara rağmen gence ulaşılamadı. Bugün sabah saatlerinde Kız Kulesi yakınlarına gelen sahil güvenlik ve deniz polisi arama çalışmalarına tekrar başladı. 1 saat süren aramalar sonucunda gencin cesedine ulaşıldı. 26 yaşındaki gencin cesedi karaya çıkarılırken yakınları gözyaşlarına boğuldu. Gencin cesedi olay yeri inceleme çalışmarının ardından  Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Bir görgü tanığı, “Dün balıkçıya suyun sıcaklığını sormuş. Suyun sıcak olduğunu duyunca \'Kız kulesine kadar yüzüp geleyim\' demiş. Atlamış suya sonra gözden kayboldu“ diye konuştu.

Görüntü dökümü
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-Cesedin görüntüsü
-Yakınlarının görüntüsü
-Deniz polisi ve sahil güvenlikten görüntü
-Kız kulesinden görüntü
-Cesedin kaldırılması
-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-Vatandaşlarla röp
-Fotoğrafı
 
 

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