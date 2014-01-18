Kız Kulesi'ne haciz!

İş adamları Ahmet Hamoğlu ile Mustafa Şeker arasındaki icra davası tarihi Kız Kulesi’ne taşındı. İş adamı Şeker, Hamoğlu'nun işlettiği Kız Kulesi’ndeki restorana haciz işlemi yaptırdı. Tarihi Kız Kulesi'ne çıkan avukatlar restoranın günlük hasılatına el koydu.

İddiaya göre, iş adamı Aydın Hamoğlu 1970 yılında kardeşi Ahmet Hamoğlu ile birlikte Hamoğlu Holding’i kurdu. Aydın Hamoğlu kardeşi arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle kendi hisselerini yaklaşık 50 milyon liraya kardeşi Ahmet Hamoğlu'na çek karşılığında sattı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, çeklerin vadeleri geldiğinde karşılıksız olduğu anlayan Aydın Hamoğlu, kardeşi Ahmet Hamoğlu’na İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak dava açtı. Kendisine dava açıldığını öğrenen Ahmet Hamoğlu ise iddialara göre holdingin bütün malvarlığıyla çalışanların üzerine şirketler kurarak hacizi önlemeye çalıştı.

Aydın Hamoğlu mahkemenin masraflarını karşılamakta güçlük çekince alacaklarını işadamı Mustafa Şeker’e devretti. Dava sürerken Şeker'in avukatları, haciz işlemleri başlattı. Davacı avukatları, bu zamana kadar Hamoğlu Holding'e ait Silivri'deki 5 yıldızlı Klassis Otel, Klassis Golf & Country Club, Maxi Alışveriş Merkezi'ne gitti. Gittikleri yerlerde haciz işlemi yapamayan avukatlar, Hamoğlu'nu mal kaçırmakla suçlayarak yeni kurulan şirketlere yapılan devirlerin iptali için İstanbul 9. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne tasarrufun iptali davası açtı.

'Kız Kulesi'nin günlük hasılatına el konuldu'

Davacı avukatları son olarak Hamoğlu'nun 1995'ten bu yana işlettiği ve 49 yıllık işletmesini elinde bulundurduğu Kız Kulesi'nde haciz işlemi yapmak için İstanbul İcra Müdürlüğü'nden karar çıkardı. 3 avukat ve 4 icra memuru, dün akşam saatlerinde tarihi kuleye çıkarak icra kararını görevlilere gösterip, bin 200 liralık hasılata el koydu.

Mustafa Şeker’in Avukatı Asım Özcan, mahkeme kararıyla alacaklarına karşılık Kız Kulesi’nin gelirlerine el konulduğunu belirterek, "Asıl alacaklı Aydın Hamoğlu’dur. Hamoğlu grubunun eski ortaklarından ayrıca Hamoğlu grubunun sahibi olan Ahmet Hamoğlu'nun kardeşidir. Aydın Hamoğlu eski müvekkilimdir. Şirketteki hisselerini devir edip bunun karşılığında bir takım yasal evraklar almıştır. Zamanı gelince bu evrakların karşılığı çıkmayınca yasal işlem yapılmak zorunda kalınmıştır. Bunun üzerine icra takibi yaptık. Arkasından sonra anladık ki şirketin mal varlığı maalesef yanında çalıştırdıkları kişiler üzerine kurulan şirketler tarafından kaçırılmış. Bunlarla ilgili yasal işlemler devam ediyor. Davalar açtık. Tedbirler aldık. Aynı zamanda alacağımızı tahsil edebilmek içinde yasanın bize verdiği imkanları kullanmaya çalıştık. Haciz edebileceğimiz tüm işlemleri yapıyoruz. Şu anda kız kulesinin gelirine el koyduk. İçeride kasa işlemleri yapılıyor. Haciz işlemlerimiz Kız kulesi kapanana kadar sürecek" dedi.

'Alacaklının kesinleşmiş bir icra takibi var'

Ahmet Hamoğlu’nun avukatı ve Hamoğlu Şirketler vekili Sercan Püre ise şunları söyledi:

"Eski şirket ortağının alacakları ile ilgili bir haciz işlemi söz konusudur. Bununla ilgili yasal işlemler devam ediyor. Bizim de açmış olduğumuz itiraz ve davalarımız söz konusudur. İçeride avukat arkadaşlarım yasal işlemlerini yerine getiriyor. Bizde Hamoğlu Şirketleri vekili olarak yasal olarak burada bulunuyoruz. Alacaklının kesinleşmiş bir icra takibi var."

Kız kulesi

Üsküdar’da, Salacak’ın 150-200 metre açıklarında bulunmaktadır. Kız Kulesi’nin ne zaman yapıldığı hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte, bazı kaynaklarda Kule’nin mimari yapılanma süreci M.Ö. 341’e kadar indiği görülmektedir.

Kız Kulesi’nin eski zamanlardaki isimleri, Damalis ve Leandros’dur. Damalis ismi, zamanın Atina kralı Kharis’in karısının adıdır. Damalis ölünce bu sahillere gömülmüş ve kuleye de bu isim verilmiştir. Ayrıca, Kule Bizans zamanı’nda ''küçük kale'' anlamına gelen Arcla olarak da anılmıştır.

İstanbul’un fethinden sonra adadaki mevcut kule yıktırılıp yerine ahşap bir kule inşa edilir. 1719’da bu ahşap kule çıkan yangınla kül olur. 1725 yılında şehrin Başmimarı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa tarafından kâgir olarak yeniden inşa edilir. Kule üst kısmı değiştirilerek üst tarafa camlı bir köşk ve onun üzerine de kurşunla kaplı bir kubbe eklenir. Ünlü hattat Rakim Efendi kule kapısının üzerindeki mermere Sultan II. Mahmut'un tuğrasını taşıyan bir kitabe yerleştirir. 1857'de Kule’ye tekrar fener ilave edilir ve 1920 yılında fenerin lambası otomatik ışık sistemine kavuşur. Kız kulesi tarihin akışı içinde; ticari gemilerden vergi toplama, savunma, fener, 1830’daki kolera salgınında karantina hastanesi ve radyo istasyonu olarak birçok farklı amaç için kullanılmıştır. Cumhuriyet’ten sonra bir süre deniz feneri olarak da kullanılan kule;1964 Savunma Bakanlığı’na, 1982 Denizcilik İşletmeleri’ne devredilir. Günümüzde restoran olarak kamuya açılmıştır.