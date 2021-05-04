İBB Sözcüsü Murat Ongun: Kız Kulesi, İBB mülkiyetinde yer alan bir alan değil

Ulaşımın Salacak ve Ortaköy'den sandallarla yapıldığı kule, kısa sürecek restorasyon çalışmasının ardından yeniden düzenlenerek kültür ve sanat merkezi haline getirilecek.
Işıklandırmaların yapılacağı kulede, konser verilebilmesi için düzenleme yapılacak. Çalışmaların önümüzdeki günlerde başlaması planlanıyor.
Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök de, bugün kaleme aldığı yazısında Kız Kulesi'ndeki ilk konser için İtalyan tenor Andrea Bocelli ile görüşüldüğünü aktardı.
Kız Kulesi, 1995 yılında 49 yıllığına Hamoğlu Holding'e kiralanmasının ardından, restorasyon süreci başladı.
Aslına uygun olarak gerçekleştirilen restorasyon sürecinin ardından 2000 yılında ziyarete açıldı.