İBB Sözcüsü Murat Ongun: Kız Kulesi, İBB mülkiyetinde yer alan bir alan değil

Demirören Haber Ajansı (DHA), Kız Kulesi'nin mülkiyetinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) Kültür ve Turizm Bakanlığı'na geçtiğini duyurmuştu. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise böyle bir işlemin söz konusu olmadığını çünkü Kız Kulesi'nin mülkiyetinin İBB'de olmadığını söyledi.

Murat Ongun, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kız Kulesi, İBB mülkiyetinde yer alan bir alan değildir. Bu yüzden mülkiyetinin İBB'den alınması söz konusu değildir, kamuoyunun bilgisine."

Kız Kulesi'nde restorasyon süresi başlayacak

DHA'nın haberine göre; bakanlık yetkilileri, restorasyon sürecine gireceği belirtilen Kız Kulesi'nin Galata Kulesi gibi bir kültür ve sanat merkezi haline getirileceğini söyledi.