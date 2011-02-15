-KIZ KULESİ MİLANO'NUN MEYDANINDA ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Kültür ve Turizm Bakanlığının 2011 yılı reklam ve tanıtım kampanyaları kapsamında, İtalya'nın Milano kentindeki Duomo Meydanı'na yerleştirilen Kız Kulesi görseli beğeni topluyor. Bakanlığın resmi reklam ajansı olan dDf International tarafından hazırlanan poster, manken Tülin Şahin iş birliğiyle ve ''A Neverending Tale–Hiç Bitmeyen Masal'' sloganıyla Türkiye'nin sonsuz çeşitliliğini masalsı bir anlatımla yansıtıyor. Görsel, Avrupa'nın tamamındaki basın ve açık hava çalışmalarında kullanılıyor. Dünyanın en büyük gotik katedrali Duomo di Milano'nun bulunduğu meydan, kentin tam merkezindeki konumuyla Piazza Del Duomo olarak biliniyor ve çok sayıda yaya buradan geçiyor. Özellikle Milano'da bulunan Türkler, heyecan ve gururla çektikleri fotoğrafları Türkiye'deki dostlarıyla paylaşıyor ve sosyal paylaşım sitelerinde Duomo'daki Kız Kulesi arkadaş listelerine gönderiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı, Türkiye'nin Avrupa'daki tanıtım kampanyasının bu yıl verimli ve hızlı başladığını söyledi. Milano'daki Duomo Meydanı'na asılan görselde, rüyalar kenti İstanbul temasına vurgu yapıldığını ve Kız Kulesi'nin kullanıldığını anlatan Taşbaşı, ''Reklam ve tanıtım kampanyalarında yüksek erişimli, etkin ve en çarpıcı mecralarda görünür olmaya özen gösterdik. Duomo Meydanı da bunlardan bir tanesi. Şimdiye kadar aldığımız tepkiler gurur verici'' dedi. Reklam ve tanıtım kampanyalarının Avrupa'da devam ettiğini belirten Taşbaşı, rezervasyonların yoğun olduğu dönemde kampanyanın öneminin arttığını kaydetti.