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Sağlık

Kız kardeşler mutluluk, erkekler sıkıntı saçıyor

Kız kardeşlerin, aile bireylerine mutluluk saçtığı, erkek kardeşlerin ise sıkıntı verdiği belirtildi.

02 Nisan 2009 03:00

Kız kardeşlerin, aile bireylerine mutluluk saçtığı, erkek kardeşlerin ise sıkıntı verdiği belirtildi.

İngiltere'de Ulster Üniversitesinden bilim insanlarının, yaşları 17 ila 25 olan 571 kişinin katılımıyla yaptığı araştırma, kız kardeşlerle büyüyen kişilerin daha mutlu ve dengeli olabileceklerini gösterdi.

Araştırmada, kız kardeşlerin olduğu bir ailede büyüyen kişilerin, daha açık fikirli ve duygularını tartışmaya daha istekli oldukları da gözlendi.

Katılımcılara, olumlu bir görünüme ve akıl sağlığı sorununa sahip olup olmadıkları dahil olmak üzere psikolojik değerlendirme yapan sorular sorulduğu, kızların bu etkisinin, özellikle boşanma gibi aileye acı veren olaylarda önemli olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinin lideri Profesör Tony Cassidy, "Kız kardeşlerin, ailelerde daha açık bir iletişim ve bağlılığı kuvvetlendirdiği görülüyor" derken, sorunları içselleştirme eğiliminde olan erkek kardeşlerin tam ters bir etkiye yol açarak, aileye sıkıntı verdikleri kaydedildi.

(AA)

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