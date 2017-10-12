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Kız kardeşinin kaçırıldığı otomobilin sürücüsünü öldürdü

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi'nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R

12 Ekim 2017 14:36

Hasan POLAT/KAHRAMANKAZAN(Ankara), (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan İlçesi\'nde mevsimlik işçi 25 yaşındaki Ömer Doğan, akrabası 16 yaşındaki R.D.’yi kaçırması sırasında kendilerini takip eden kızın ağabeyinin silahından çıkan mermiler aracı kullanan 40 yaşındaki Ekrem Genç’in ölümüne neden oldu.
Olay, Ankara’nın Polatlı İlçesi\'nde mevsimlik işçi olarak çalışan 25 yaşındaki Ömer Doğan, Kahramankazan İlçesi\'nde yine mevsimlik işçilerden akrabası 16 yaşındaki R.D. ile gönül ilişkisiyle başladı. Ömer Doğan, ailesi ve yakınları aracılığıyla R.D. ile evlenme isteğini iletti. Aile bu isteği reddetti. Bu gelişmeler üzerine Ömer Doğan, aralarında Ekrem Genç’in de bulunduğu 3 arkadaşı ile Kahramankazan İlçesi Kumpınar Mahallesi\'ndeki ailesi ile birlikte konakladığı çadıra gelerek R.D.’yi kaçırdı. Kızlarının kaçırıldığını gören ailenin yakınları otomobille takibe başladı. Kahramankazan’dan başlayan kovalamaca Ankara çevre yolundan tekrar ilçeye kadar devam etti. Saatlerce süren ve filmleri aratmayan uzun kovalamaca Kahramankazan İmrendi Mahallesi yol ayrımında son buldu. Kızın yakınları otomobilin lastiklerine silahlarla ateş ederek aracın yavaşlamasına, ardından da bu araca çarparak yoldan çıkmasına neden oldu.
Otomobillerinden inen taraflar arasında başlayan arbede sırasında iddiaya göre kızın ağabeyi 25 yaşındaki Abdulkadir Doğan’ın silahından çıkan mermiler kızın kaçırıldığı otomobilin sürücüsü 6 çocuk babası 40 yaşındaki Ekrem Genç’e isabet etti. Ekrem Genç kaza yerinde öldü. Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili13 kişiyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin Emniyet\'teki işlemleri sürerken, R.D. yaşı küçük olduğu için Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkililerine teslim edildi.
Hayatını kaybeden Ekrem Genç ise defnedilmek üzere Polatlı’ya gönderilirken, emniyet güçleri olayların daha da büyümesini engellemek için mevsimlik işçilerin konakladığı çadırda güvenlik önlemi aldı.
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