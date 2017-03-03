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Yaşam

Kız kardeşini bıçakla rehin alan genci polis ikna etti

Uzun süren ikna çabaları sonucunda kardeşini bırakan Furkan B. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü

03 Mart 2017 09:01

Mersin'in Anamur ilçesinde kız kardeşini bıçakla rehin alan ve uzun süren çalışmalar sonucunda ikna edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Furkan B. (21), Sağlık Mahallesi'ndeki evlerinde kız kardeşi N.B.'yi bıçakla rehin aldı. Hürriyet'te yer alan habere göre, aile bireylerinin ihbarı üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, Furkan B.'yi ikna etmeye çalıştı.

Uzun süren ikna çabaları sonucunda kardeşini bırakan Furkan B. gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Bu arada, N.B'nin olayı yara almadan atlattığı bildirildi. 

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