Kız kardeşine tecavüz eden imam tahliye oldu

Erzurum'da kız kardeşleri 23 yaşındaki H.B.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan köy imamı 29 yaşındaki A.B. ile 27 yaşındaki kardeşi M.B., 7 ay sonra tahliye oldu.

Merkez Yakutiye İlçesi’nde oturan H.B., geçen yılın Kasım ayında polise başvurarak iki ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

Anne ve babasını kaybeden H.B., Kars’ın bir köyünde imam olan ağabeyi A.B.’den hamile kaldığını ve Ankara’da kürtaj olduğunu iddia etti. Son olarak küçük ağabeyi M.B.’nin de tecavüzüne uğradığını ileri süren H.B.’nin şikayeti üzerine iki erkek kardeş 11 Kasım 2013 günü tutuklandı. 2’inci Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılan kardeşler hakkında 18 yıla kadar hapis cezası istendi.



Bugün yapılan üçüncü duruşmada İmam A.B. ve kardeşi M.B. suçlamaları yine kabul etmedi. İki kardeşin avukatı Erhan Topçu, H.B.’nin kaldığı Aile ve Sosyal Politikalar Kadın Konukevinden 25 Nisan günü Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne giderek yazılı itirafta bulunduğunu belirterek, bu konuda belgeleri mahkemeye verdi. Avukat Topçu, "H.B.’nin itiraflarını kurumdaki müdür yardımcısı tutanak haline getirmiş. H.B. ’Abimler bana böyle bir hata yapmadılar. O gün ruh haliyle öyle bir karar verdim. Onlara ben iftira attım. Bu nedenle vicdan azabı içindeyim’ diyor. H.B.’nin Nenehatun Kadın Doğum Hastanesinde 10 haftalık hamile olduğu öğrenildiği zaman itibariyle geriye gidildiğinde o tarihlerde imam olan ağabey A.B. Erzurum’a hiç gelmemiştir. Kars Müftülüğünden aldığımız izin günlerini de dosyaya delil olarak sunduk" diye konuştu.



Mahkeme heyeti, iki kardeşin tahliye konusunu görüşürken 1 üye muhalefet şerhi koydu. H.B. için Adli Tıp Kurumu’ndan alacağı ruh sağlığını gösteren rapor düzenlenmesi için geçecek süre, tutuklu sanıkların sabit ikametgah sahibi olması, suç ve vasfın değişme ihtimalinin olabileceğini dikkate alan mahkeme heyeti, bundan sonraki tüm duruşmalara katılma koşulu ile iki kardeşin tahliyelerine karar verdi. Kardeşler, bundan böyle tutuksuz yargılanacak.