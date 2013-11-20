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Yaşam

Kız kardeşine tecavüz eden imam: Görevim baskı oluşturdu

Kars'ın bir köyünde 28 yaşındaki imam A.B. ve 25 yaşındaki M.B., kız kardeşleri 21 yaşındaki H.B.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı

20 Kasım 2013 22:04

Kars'ın bir köyünde 28 yaşındaki imam A.B. ve 25 yaşındaki M.B., Erzurum’un Yakutile İlçesi’nde oturan kız kardeşleri 21 yaşındaki H.B.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı. İki kardeşe para vererek ilişkiye giren iki kişi daha cezaevine gönderildi. 
Doğan Haber Ajansı'ndan Hümeyra Pardelli'nin haberine göre, Yakutiye’de oturan H.B., polise başvurarak iki ağabeyinin kendisine tecavüz ettiğini ileri sürdü. Annesini 7 yıl, babasını 1 yıl önce kaybettiğini belirten H.B., birlikte yaşadığı ağabeyi M.B.’nin geçen cuma günü kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Diyanet İşleri kadrosunda imam olan ağabeyi A.B.’nin de önceleri defalarca tecavüzüne uğradığını iddia eden H.B., şöyle dedi: 
"İlk tecavüz olayını ablam R.’ye anlattım. Kimseye söylemememi aksi halde ağabeyimin işinden olacağını söyledi. Ağabeyimin tecavüzünden hamile kaldım, Ankara ’ya götürdü kürtaj oldum. Daha sonra da küçük ağabeyim M.B., tecavüz etti. Ayrıca N.Ç. ve E.P.’nin de tecavüzüne uğradım." 
Şikayet üzerine yakalanan ve sevk edildiği 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi’nde 2.5 yıldan bu yana eşinden ayrı yaşadığını anlatan imam A.B., görevinin oluşturduğu baskıdan dolayı bu olayı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. A.B., mahkemede, poliste verdiği ifadeleri ve suçlamaları kabul ettiğini söyledi. 
İmamın ilişkisini tahmin ettiğine ifadesinde yer veren 3 yaş küçük erkek kardeşi M.B. ise kız kardeşi H.B. ile ilişkisini anlattı. Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesine önceki gün çıkarılan imam A.B. ile kardeşi M.B. ve para karşılığı ilişkiye girdiklerini öne süren 41 yaşındaki N.Ç. ve 53 yaşındaki E.P., ’nitelikli cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. 

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