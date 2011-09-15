'Kız kardeşimi öldürüp intihar edeceğim'

T24 -

Parmak kolu götürür







İyiki sizi aramışım







Töreye meydan okudu



"Töre benden kız kardeşimi öldürmemi bekliyor, çevrem beni dışladı. Öldürmemek için ikna edilmeliyim' diye yardım isteyen. S.M.'nin çığlığı, artan kadın cinayetleri arasından doğan umut ışığı oldu.Hürriyet gazetesinin haberine göre ‘Aile İçi Şiddete Son! Acil Yardım Hattı’nı arayan S.M. “Lütfen bana yardım edin” dedi.Kız kardeşi evlenmek istediğini, birini sevdiğini bile söylemeden ortadan kaybolmuş bir gün. Sorup soruşturup kiminle kaçtığını öğrenmişler. O günden sonra S.M., kardeşine kırgınlığını bile yaşayamamış, hayatı cehenneme dönmüş. Tüm çevresinin kendisiyle selamı sabahı kestiğini, çok yakın olduğu akrabalarının bile aramadığını ve sessiz bir şekilde beklediklerini belirten S.M., “Bizim buralarda parmak kolu götürür. Başına böyle bir şey gelen kahveye gidip çay içemez.İki, üç günde bir görüştüklerim artık aramaz oldu. Benden ne beklendiğini biliyorum. Büyük bir utanç içindeyim, şanım şerefim iki paralık. Aylarımı aldı ama nerede yaşadığını öğrendim” dedi. Ama bir yanının bunu hiç istemediği belliydi: “Kızımı düşünüyorum, ona ne olur? Bana kızını düşün, ileriyi düşün deyin, beni vazgeçirin.”Hat psikoloğunun psikolojik destek görüşmesiyle biraz sakinleşen ve yardım teklifini kabul eden S.M., adresini ve telefonunu verdi. Acil Yardım Hattı çalışanları, diğer vakalarda olduğu gibi, S.M. için de emniyet görevlileriyle işbirliği yaptı.Görüşmeden kısa bir süre sonra S.M.’nin bulunduğu adrese ulaşan polisler, onu itildiği suçu işleyip başkalarının canını almadan ya da kendisine bir zarar vermeden alarak polis merkezine götürdü, ifadesi alındıktan sonra bir ruh sağlığı merkezinde doktor kontrolünden geçirilen S.M., suç oluşmadığı için serbest bırakıldı.Daha sonra sorularımızı yanıtlarken, “Komiser de bana sizin gibi bu davranışımın çok ümit verici olduğunu söyledi, iyi ki aramışım” diyen S.M., psikolojik yardım alma teklifimizi de olumlu karşıladı ve düzenli bir şekilde devam edeceği sözü verdi. “Bunları konuşabileceğim kimse yok. Sizi aradığımda inanılmaz bunalımdaydım, çıkış bulamıyordum. Şimdi daha iyiyim. Kız kardeşime çok kızgın ve kırgınım, affedeceğimi hiç sanmıyorum, ama töre cinayeti işlemek zorunda olmadığımı da biliyorum, bu baskıyı üzerimden atmak ve önüme bakmak için çaba harcayacağım” diye devam etti.S.M., Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’nı ilk aradığında “Kardeşimi öldürüp kahraman mı olayım yoksa canını bağışlayıp mahallenin utancı mı?” diye soruyordu. Ama sonunda kardeşini öldürmesini emreden töreye meydan okuyarak asıl kahraman oldu.