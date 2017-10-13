Kız kaçırma olaylarında şehit olan Muhammet Uz törenle memleketine uğurlandı

Hasan POLAT, Mustafa TURAPOĞLU/ ANKARA, (DHA)- ANKARA’nın Kahramankazan İlçesindeki kız kaçırma olayında iki ailenin silahlı çatışmasında şehit olan polis memuru 33 yaşındaki Muhammet Uz, Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Aksaray’a uğurlandı.



Kahramankazan’da kız kaçırma olayında, birbiri ardına 3 ayrı çatışmada, 40 yaşındaki Ekrem Genç ve Aziz Erol’un öldürüldüğü, polis memuru Fethi Seven ve 2’si öğrenci ile 4 kişinin yaralandığı, 17 kişinin de gözaltında olduğu olaylar zincirinde şehit olan polis memuru Muhammet Uz için Kahramankazan Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi.



İLÇEYE 10 GÜN ÖNCE TAYİN EDİLMİŞTİ

Kahramankazan’da 10 gün önce göreve başlayan 2 çocuk babası şehit polis memuru 33 yaşındaki Muhammet Uz için Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Düzenlenen törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Ercan Topaca, Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Lokman Ertürk, siyasi parti temsilcileri ile yüzlerce vatandaş ve aile yakınları katıldı. Hastane morgundan alınan şehit Muhammet Uz\'un Türk bayrağına sarılı cenazesi silah arkadaşları tarafından daha sonra cenaze aracıyla ilçe emniyet müdürlüğünün önüne getirildi.

BABASININ FOTOĞRAFINA BAKTI

Şehit Muhammet Uz\'un cenazesinin getirilişi sırasında, babası Mustafa annesi Ümmügülsüm eşi Fatma Zehra Uz gözyaşı döktü. Acılı aileyi yakınları ve sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı. Bu sırada şehidin 3 yaşındaki oğlu Mustafa Emir\'in her şeyden habersiz babasının Türk Bayrağına sarılı tabutunun yanında giderek fotoğrafa uzun süre bakması yürekleri dağladı. Şehidin henüz 5 aylık kızı Ayşe Nisa ile tören boyunca bir kadın polis memur kucağına alarak ilgilendi. Şehidin acılı eşi Fatma Zehra Uz’da tören boyunca eşinin üniformasını kucağında tutarak sürekli koklaması törene katılanların gözyaşı dökmesine neden oldu.



BAKAN SOYLU: CEHALETLE MÜCADELEMİZ SÜRECEK

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, \"Kendi cezalandırma yöntemlerini kullanmaya çalışanlar cahildir. Devletine, hukukuna, vicdanına, ahlakına, toplumsal değerlere aykırı bir şekilde bu cahilliğe sığınanların bu dünyaları da öteki dünyaları da ziyandadır. Ve cehaletle mücadelemiz elbette ki sürecektir. Kendini hukukun yerine koymaya çalışanlarla mücadelemiz sonuna kadar sürecektir\" dedi.



Basan Soylu, şehit Muhammet Uz için, \"Sevgili Muhammet, bize emanetlerin var bunu biliyoruz. İki tane sevgili çocuğun var, sevgili eşin var. Bugüne kadar seni büyütürken Ayetel Kürsi\'yi arkandan esirgemeyen sürekli Allah\'a niyazda bulunan senin için çoluk çocuğun için bu duaları esirgemeyen anne baban ve yakınların var. Ama bilesin ki onlar kadar ardında ve arkanda büyük bir millet var. Bıraktığın emanetin sadece ailen değil namusun ve onurunla beraber yaptığın mesleğin olduğunu ve bunu arkadaşlarına bıraktığını hepimiz biliyoruz. Biz suçluya hukukun yerine kendine koyanlara ve cehalet karşı bu mücadeleyi sürdüreceğiz\" dedi.

Daha sonra şehit polis için dua edildi. Yapılan törenin ardından şehit polis Muhammet Uz, memleketi Aksaray\'ın Eskil İlçesi\'ne gönderildi. Cenazenin gönderilişi sırasında lise öğrencileri ilçede Türk bayrağı eşliğinde yürüyüş yaptı.

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