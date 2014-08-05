Kız kaçırma kavgasında silahlı çatışma; 2 ölü, 4 yaralı

Kağıthane'de iki aile arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle düğün günü çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen kızın yakınları, olay sonrası gelini alarak kayıplara karıştı.

Kağıthane’nin Çeliktepe Mahallesi İsmet paşa Caddesi üzerinde iddiaya göre Erkan Bayat, kaçırdığı Şehriban Icıl ile düğün öncesi fotoğraf çektirmek için dün akşam saat 20.00 sıralarında akrabalarıyla birlikte bir fotoğrafçıya gitti.

Olay, Çeliktepe Mahallesi, İsmet paşa Caddesi üzerinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erkan Bayat daha önceden kaçırdığı Şehriban Icıl ile kendi ailesini de yanına alarak düğünden birkaç saat önce fotoğraf çekimi için fotoğraf stüdyosuna gitti. Bu sırada durumu öğrenen gelin Şehriban Icıl'ın yakınları da fotoğraf stüdyosuna geldi. Fotoğrafçı dükkanında iki aile arasında çıkan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönütü. Şehriban Icıl'ın yakınları yanlarında getirdikleri tabanca ile damat Erkan Bayat ve aile üyelerine kurşun yağdırdı. Olayda Erkan Bayat ile birlikte aile üyelerinden Celal Bayat, Salih Bayat, Şemsettin Bayat, Mehmet Bayat ve o sırada yoldan geçen Elmas Yılmaz vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Olay sonrası gelin Şehriban Icıl'ın yakınları kızı da alarak olay yerinden hızla uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılardan Erkan Bayat ve Salih Bayat yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Celal Bayat, Şemsettin Bayat ve Mehmet Piran Bayat Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Elmas Yılmaz da Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan damat Erkan Bayat ve amcası Celal Bayat kaldırıldıkları hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde inceleme yapıldı

Olay Yeri İnceleme ekipleri, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan fotoğrafçı dükkanını ve çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Yapılan incelemede fotoğraf stüdyosunda çok sayıda kovan bulundu. Ekipler, ayrıca olay yerinde delil toplayıp görgü tanıklarının ifadesini aldı.

'Gelin tarafı damat tarafını vuruyor'

Hasan Sayar isimli görgü tanığı, "Gelin fotoğraf çektirmek için buraya geliyor. Damat da gelini düğüne götürmek için fotoğrafçıya geliyor. Bu sırada gelinin ağabeyleri geliyor, içeri girmek istiyorlar ama damadın yakınları izin vermiyor. Onlarda silahı çekiyor, tek tek vuruyor. 5 kişi yaralandı. Bir tanesinin durumu ağır. Gelinde bir şey yok. Gelini alıp gidiyor ağabeyi. Damat da yaralı. Gelin tarafı damat tarafını vuruyor. Yani gelin tarafı kızı götürmek istiyor; onlar da izin vermiyor. Silahı çekip sonra gelini alıp gidiyorlar" şeklinde konuştu.

Polis şüphelileri arıyor

Polis olayı gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.