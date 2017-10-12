Kız kaçırma kavgası: 2 sivil öldü, 1 polis şehit, 1 polis ve öğrenci yaralı (6)

ŞEHİT BABASI ACI HABERİ ALINCA YERE YIĞILDI

Kahramankazan İlçesi\'nde dün 1 kişinin yaşamını yitirdiği kız kaçırma kavgasının ardından gözaltına alınıp, sorgusu sırasında rahatsızlanan şüpheliye refakat ederken hastanede silahlı saldırıda şehit olan polis memuru Muhhammet Uz’un yakınları, yaşadıkları Aksaray\'dan ilçeye getirildi.

Baba Mustafa Uz’a, oğlunun evinin önünde, şahadet haberi verildi. Acı haberi duyan baba Uz, fenalık geçirdi. Yere yığılan Mustafa Uz\'a, hazır bekletilen sağlık ekipleri müdahale etti. Acılı anne Ümmügülsüm Uz ve şehidin amcaları Mevlüt ve Mahmut ile yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Bu arada Şehit Uz’un ağabeyi Adem Uz da acı haberi hastanenin karşısında işlettiği büfede aldı.

2 GÜN ÖNCE BÜYÜKBABASINI KAYBETMİŞ

Şehit Muhammet Uz’un Atatürk Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi’ndeki evinin bulunduğu apartmana Türk bayrakları asıldı. Kahramankazan Belediyesi taziye çadırı kurdu.

İki gün önce de büyükbabasını kaybeden şehit Muhhamet Uz, yarın Kahramankazan İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek törenin ardından Aksaray’ın Eskil İlçesi Güneşli Köyü Çağlak Yaylası\'nda defnedileceği bildirildi.



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