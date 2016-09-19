Kız istemeye gittiği evde annesine siper oldu, sırtından vurularak öldürüldü

Tekirdağ Çorlu'da kız istemeye giden bir aile, dünürlerinin evlerinden çıkarken kendilerini dışarıda bekleyen 14 yaşındaki İ.K'nın silahlı saldırısına uğradı. Saldırganın elindeki pompalı tüfeği annesine doğrulttuğunu gören damat adayı, araya girip siper olunca sırtından vurularak hayatını kaybetti.

NTV'nin haberine göre, Kırklareli’de oturan Uğur Selçuk (24), annesi Sevda, diğer yakınlarıyla birlikte dün akşam bir süredir görüştüğü ve evlenmek istediği kızı istemek için Çorlu Hıdırağa Mahallesi Susam Sokak üzerinde oturan Sırtlı ailesinin evine geldi.

Evdeki kız istemenin ardından söz kesildi. Bir süre sonra Selçuk ailesi evden çıkarken, iddiaya göre kapının önünde bekleyen İ.K. (14) elindeki pompalı tüfekle önce havaya ateş etti.

Damat adayı Uğur Selçuk, saldırganın tüfeği annesi Sevda’ya doğrulttuğunu görünce, kendisini siper etti ve sırtından vurularak ağır yaralandı. Saldırgan İ.K. olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uğur Selçuk yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Boşandığı ikinci eşinin kardeşi çıktı





Olayla ilgili soruşturma başlatan Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Çocuk Büro Amirliği ekipleri kısa bir süre sonra kaçan İ.K.’yi gözaltına aldı.

Şüpheli İ.K.'nın, ölen Uğur Selçuk’un annesi Sevda Selçuk’un bir süre önce boşandığı ikinci eşi H.K.'nın kardeşi olduğu ortaya çıktı. H.K.’nın Sevda Selçuk'la yeniden barışmak istediği, ancak olumsuz yanıt aldığı için kardeşini azmettirerek öldürtmek istediği öne sürüldü.



Şüpheli İ.K.'nın sorgusu sürerken, olayın azmettiricisi olduğu iddia edilen ağabeyi H.K.'nın yakalanması için çalışmalar sürüyor.