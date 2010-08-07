Kız doğup erkek oluyorlar

T24- Karayipler’de bir adada bazı çocuklar kız olarak dünyaya geliyor, ancak 12 yaşına geldiklerinde erkeğe dönüşüyor



Karayipler’de bulunan Hispaniola adası dünyanın en ilginç olaylarından birine ev sahipliği yapıyor. Burada doğan bazı çocukların cinsel organları dahil tüm özellikleri kızları andırıyor. Aileleri tarafından da kız olarak yetiştirilen çocuklar ergenliğe girdiklerinde bir anda boy atıyor, kıllanıyor ve erkek cinsel organı oluşuyor. 12 yaşına geldiklerinde vajinaları bir anda penise dönüşen bu çocukların çoğu hayatlarına erkek olarak devam edip çocuk sahibi bile oluyor. İngiliz The Times gazetesine konuşan Mario kız olarak doğduğu halde daha sonra erkeğe dönüştü ve dört çocuk babası oldu. Bunlardan ikisi de onun gibi kız olarak doğup erkeğe dönüştü.



Adalılar da bu garip olaya çoktan alışmış. Bu özel çocuklar “guevedoce” (12 yaşında testis) diye çağrılıyor. Küçük adada birçok kuzen birbiriyle evlendiği için geçen yıllar içinde en az 37 vaka kayıtlara geçti. Genetik bozukluk enzimlerin salgılanmasını etkileyerek çocukların penisinin zamanında oluşmasına engelliyor. Ancak çocuk ergenliğe girip de hormonları iyice etkin hale geldiğinde penis kendiliğinden büyüyor. Cornell Tıp Fakültesi’nden Dr. Julianne Imperato-McGinley adada yaptığı araştırmada genetik bozukluğun yedi jenerasyon önce yaşayan Altagracia Carrasco adlı kadından kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bu kadın tüm çocuklarına sorunlu geni geçirdi.