Kız çocuklarının okullaşma oranı yüzde 93,5'e düştü

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verilerine göre, 2012-2013 eğitim öğretim yılında hayata geçirilen 4+4+4 sistemi sonrası kız çocuklarının okullaşmasında azalma ortaya çıktı. Yapılan değişiklikler sonrası 2012-2013 eğitim öğretim yılında yüzde 98,9 olan kız çocuklarının okullaşma oranı, 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 93,5 olarak gerçekleşti.

MEB’in örgün eğitim istatistikleri ile paylaştığı, “Cinsiyete göre net ilkokul çağı okullaşma oranı” verilerine göre 2013-2014 eğitim döneminde kızların ilkokul çağındaki okullaşma oranı yüzde yüzde 99,6’ya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bidircin'in haberine göre, ilkokulda kız çocuklarının okullaşma oranında 2013-2014 eğitim öğretim yılından sonra belirgin bir düşüş yaşandı. Kız çocuklarının ilkokuldaki okullaşma oranı 2014-15 ve 2015-16 eğitim öğretim yıllarında sırasıyla yüzde 96,5 ve yüzde 95,2 ile ifade edildi. 2016-2017 eğitim öğretim yılında, son 10 yılın en düşük seviyesini gören ilkokulda kız çocuklarının okullaşma oranı, yüzde 91,2 olarak kayıtlara geçirildi.

Kız çocuklarının okullaşma oranı 2017 yılına göre 2019 yılında artsa da halen istenilen düzeye ulaşamadı. Buna göre, 2013 yılında yüzde 99’a yaklaşan okullaşma oranı 2019-2020 eğitim öğretim yılında yüzde 93’5’e kadar indi.

İşte düşüş tablosu

2012-2013 ve 2019-2020 arasındaki eğitim öğretim dönemlerini kapsayan ilkokul çağındaki kız çocuklarının okullaşma oranı tablosunda şu veriler yer aldı:

2012- 2013

98,9

2013-2014

99,6

2014-2015

96,5

2015-2016

95,2

2016-2017

91,2

2017-2018

91,6

2018-2019

92

2019-2020

93,5