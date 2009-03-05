Kız çocuklarının eğitimi için kadın desteği

Sivas Valisi Veysel Dalmaz, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmemeleri için eğitimlerine devam etmeleri gerektiğini belirterek, "Kadınlarımızdan, kız çocuklarımızın okutulması için destek bekliyoruz" dedi.



Vali Dalmaz, eşi Sıdıka Dalmaz'ın organizesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte bir otelde düzenlenen programda, kentteki kadın dernekleri ve kadın kolları bulunan sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.



Vatansever kadınlar girişimi



Sivas'ta vatansever kadınlarca kurulan ilk derneğin Sivas Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti olduğunu, bu derneğin milli mücadelede önemli rol oynadığını ifade eden Dalmaz, Anadolu'da her olumlu hareketin arkasında başarılı bir kadının bulunduğunu söyledi.



Kadının toplumdaki önemini vurgulayan Dalmaz, merkeze bağlı Olukman köyünde önceki gün yaptığı ziyarette 7. sınıfta okuyan bazı kız öğrencilerin nişanlandığını öğrendiğini, bu durumun kendisini çok rahatsız ettiğini belirtti.



Geri kalmışlığı önlemek eğitimden geçiyor



Geri kalmışlığı önlemenin yolunun eğitimden geçtiğini ifade eden Veysel Dalmaz, erken evliliklerin görüldüğü Gümüşdere, Yıldız, Yakupoğlan gibi beldelerde kız çocuklarının ilköğretimden sonra okula gönderilmemesinin nedeni olarak "kız yurtlarının olmamasının" gösterildiğini söyledi.



‘Kadınlarımıza büyük görev düşüyor’



Kız yurtlarının artırılması için çalışma yaptıklarını bildiren Vali Dalmaz, şunları kaydetti:



"Kadınlarımızdan kız çocuklarımızın okutulması için destek bekliyoruz. Bu anlamda sizlere büyük görev düşüyor. Bu çalışmayı sadece şehir merkezinde yürütmenizi değil, yakın köylerimize, beldelerimize hizmet noktasında koşturmanızı istiyorum. Sizlerden yardım istiyoruz."



Sıdıka Dalmaz ise programa katılan kadınlara teşekkür etti. Vali Dalmaz ve eşi Sıdıka Dalmaz, daha sonra kadınlara karanfil dağıttı.

