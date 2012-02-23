'Kız çocuklarını eve kapatan' düzenlemeye kadınlardan tepki

Hülya Karabağlı - T24 / Ankara

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, 4’er dilimler halinde eğitimi 12 yıla çıkaran düzenleme de, kız çocuklarının örgün eğitime devam etmesinin zor olduğunu bildirdi. TÜİK rakamlarına dikkat çeken federasyona göre, Türkiye’de evli kız çocuğu sayısı evli erkek çocuğu sayısına oranla 14 kat fazla.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği,Uluslararası İş ve Meslek Sahibi Kadınlar Federasyon Başkanları AKP’nin yasa teklifinin geri çekilmesi taleplerine yer verdikleri yazılı açıklamaları şöyle:

AKP’nin teklifini büyük bir dikkatle inceledik

-AKP Grup Başkanvekili ve bazı AKP’li milletvekillerinin imzasıyla, zorunlu eğitimin 4’er yıllık bölümler halinde 12 yıla çıkarılmasını içeren yasa tasarısını biz kadın örgütleri büyük dikkatle inceledik.

‘Kadın erkek eşitliği’ hükmünü aykırı

Bu şekliyle yasalaştığı takdirde, özellikle eğitime erişim konusunda kız çocuklarının yaşadığı engellemelere çözüm olmaktan çok uzak olup, aksine devletin cinsiyetçi uygulamalarını körükleyen ve anayasanın “devlet kadın erkek eşitliğini sağlamakla yükümlüdür” hükmüne aykırı bir uygulamaya yol açacaktır.

Özellikle ilköğretim 4. sınıfı bitiren öğrencilerin Bakanlar Kurulu’nun belirlediği açık öğretim programlarında okuyarak, ilköğretim ikinci kademeyi de bitirmiş sayılacak olması, kız çocuklarının örgün eğitimin dışına itilmelerine yol açacaktır.

Çocuk gelinler gerçeği göz ardı ediliyor

Tasarının hazırlanması aşamasında ülkemizde büyük bir sorun olarak devam eden çocuk gelinler, çocuk anneler sorununun da göz ardı edildiği görülüyor. Gerekçede yabancı ülkeler eğitim sistemine değinirken, ülke gerçeklerine göre düzenlenmesi gereği Eğitimin Milli olması niteliği gözden kaçırılıyor.

Kız çocuklarının eğitim hakkını teslim etmekle yükümlü devlet, cinsiyetçi pratikler ve kanunlar ile kendi eliyle kız çocuklarını eve hapsetmekte ve çocuk gelinlerin önünü açmaktadır. (TÜİK verilerine göre evli kız çocuğu sayısı evli erkek çocuğu sayısına oranla 14 kat fazladır).

Biz kadın örgütleri, devleti kız çocuklarının eğitim hakkıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirme konusunda en yüksek çabayı göstermeye ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ilgili tasarıyı reddetmeye davet ediyor, tasarının kanun olarak yasallaşması halinde telafisi imkansız sonuçlar doğabileceği konusunda tüm kamuoyunu uyarıyoruz.