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Sosyal Güvenlik

Kız çocuklarına 'prim ödeme şoku'

1 Ekim, sağlık hizmetlerinde milat olacak. Bekâr, çalışmayan okumayan kız çocukları 18, okuyan kızlar 25 yaşından sonra kendi sigorta primlerini ödeyecek.

12 Eylül 2008 03:00

1 Ekim 2008 tarihi, sağlık hizmetlerinde milat olacak. Genel Sağlık Sigortası (GSS) sisteminin uygulamaya girmesiyle ilk şok, kız çocuklarında yaşanacak. Bekâr, sigortalı bir işte çalışmayan ve okumayan kız çocukları 18, okuyan kız çocukları ise 25 yaşından sonra anne veya babasının sigortası üzerinden sağlık hizmeti alamayacak.

Halen geçerli uygulama ile bekâr kız çocukları ile dullar, sigortalı bir işte çalışmıyorlarsa yaşlarına bakılmaksızın ebeveynlerinin sigortası sayesinde teşhis, tedavi, ilaç, ameliyat vb sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor. Yeni dönemde, sadece aylık gelir payı brüt asgari ücretin üçte birinden az olan (212.90 YTL) ailelerde çocukların sağlık primini devlet üstlenecek.

Sosyal güvenlikte kökten değişim

Prim oranı yüzde 12

GSS'nin devreye girmesiyle birlikte çocuklar, 18 yaşına kadar ailelerinden, 18 yaşını geçmiş lisede okuyorsa 20 yaşına kadar, üniversitede okuyorsa 25 yaşına kadar yine ebeveynlerinin sigortasından yararlanarak sağlık hizmeti alabilecek. Ancak anne veya babasının sigortası sayesinde sağlık hizmeti alan kız çocukları 1 ekimden sonra evlenir ve sonraki bir tarihte boşanırsa eskisi gibi ailesinin imkânını kullanamayacak, kendi primi ödemek zorunda kalacak.


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