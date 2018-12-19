Kız çocuk babası olmak erkekleri 'daha az cinsiyetçi yapıyor'

Okul çağına gelmiş kız çocuk sahibi babaların daha az cinsiyetçi olduğunu ortaya koyan bir araştırma yayımlandı.

Babaların, kızlar okul çağındayken karşılaştıkları zorluklara şahit olduğu ve dolaylı yoldan ya da empati yaparak cinsiyetçi tutumlardan kaçındıkları ifade ediliyor.

London School of Economics araştırmacıları, 5 binden fazla erkeğin katıldığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı. Katılımcılara "Erkeğin görevi para kazanmaktır" ve "Kadının görevi eve ve aileye bakmaktır" gibi cümlelere hangi oranda katıldıkları soruldu. Veriler 1991 ve 2012 yılları arasında İngiliz Hanehalkı Araştırması'na verilen yanıtlarla oluşturuldu.

Sonuçlar, kız çocuklarıyla yaşayan erkeklerin cinsiyetçi rollere sahip geleneksel davranış biçimlerine daha az katıldığına işaret ediyor.

Kızların ortaokula başlamasıyla daha belirgin hale gelen bu etki, erkeklerin zaman içerisinde fikir değişikliği yaşayabileceğini gösteriyor.

Araştırmayı yürüten akademisyenler, "Okula başlamamış kız babalarının geleneksel davranışlara sahip olma olasılığı daha yüksek. Ancak okul çağına gelmiş kız çocuklarının babaları, erkeklerin çalışıp para kazanması gerektiği, kadınlarınsa evde kalması gerektiği fikrini daha az benimsiyor" dedi.

Öte yandan, araştırmaya katılan kız çocuk sahibi annelerin görüşlerinde belirgin bir değişiklik gözlemlemedi. Araştırmacılar cinsiyetçi normların zaman içerisinde değişebileceğini ve erişkin dönemde edinilen tecrübelerin bu değişiklikte etkili olabileceğini belirtiyor.