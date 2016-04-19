Kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen adamı linçten polis kurtardı

Manisa'da dondurma alma vaadiyle 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kandırmaya çalıştığı iddia edilen A.Ş.’yi linç edilmekten polis kurtardı.

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Manolya Meydanı yakınlarında meydana geldi. Manolya Meydanı’nda ailesi alışveriş yaparken 12 yaşındaki kız çocuğu ise köpeği ile birlikte dışarıda beklemeye başladı. Bu sırada çocuğun yanına yaklaşan 29 yaşındaki A.Ş., çocuğunun elindeki köpeği alarak, birlikte bir müddet yürüdü.

Alışveriş yaptıkları mağazadan çıkan yakınları ise, durumu fark edip kızlarının yanına gitmek isteyince A.Ş. bir anda kaçmaya başladı. A.Ş.’yi yakalamak için koşan yakınları, yaklaşık 200 metre ileride PTT binası önünde A.Ş.’yi yakalayarak dövmeye başladı.

"Ben bir şey yapmadım. Yalnız sandım." diyen kişiye, çevredekiler de vurmaya başlayınca olay yerine gelen polis ekipleri A.Ş’yi linç edilmekten kurtardı.

Çevredeki vatandaşlar ise "Böylelerine en ağır cezayı vermek lazım" diyerek tepki gösterdi.

Ailenin şikayetçi olmasıyla A.Ş. polis ekipleriyle karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.