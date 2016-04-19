T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kız çocuğunu kaçırmaya çalıştığı iddia edilen adamı linçten polis kurtardı

A.Ş.'nin küçük kızı dondurma alma vaadiyle kandırmaya çalıştığı belirtildi

19 Nisan 2016 05:41

Manisa'da dondurma alma vaadiyle 12 yaşındaki bir kız çocuğunu kandırmaya çalıştığı iddia edilen A.Ş.’yi linç edilmekten polis kurtardı. 

Olay Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde Manolya Meydanı yakınlarında meydana geldi. Manolya Meydanı’nda ailesi alışveriş yaparken 12 yaşındaki kız çocuğu ise köpeği ile birlikte dışarıda beklemeye başladı. Bu sırada çocuğun yanına yaklaşan 29 yaşındaki A.Ş., çocuğunun elindeki köpeği alarak, birlikte bir müddet yürüdü.

Alışveriş yaptıkları mağazadan çıkan yakınları ise, durumu fark edip kızlarının yanına gitmek isteyince A.Ş. bir anda kaçmaya başladı. A.Ş.’yi yakalamak için koşan yakınları, yaklaşık 200 metre ileride PTT binası önünde A.Ş.’yi yakalayarak dövmeye başladı.

"Ben bir şey yapmadım. Yalnız sandım." diyen kişiye, çevredekiler de vurmaya başlayınca olay yerine gelen polis ekipleri A.Ş’yi linç edilmekten kurtardı.

Çevredeki vatandaşlar ise "Böylelerine en ağır cezayı vermek lazım" diyerek tepki gösterdi.

Ailenin şikayetçi olmasıyla A.Ş. polis ekipleriyle karakola götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

ETİKETLER

manisaküçük çocuklinçdondurma vaadi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24