T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla tutuklandı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 20 lira verdiği M

13 Eylül 2018 19:55

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde, 20 lira verdiği M.K. (12) isimli kız çocuğunu otomobiline alıp, cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Semo Gülalan (60), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, dün akşam, Haliliye Mahallesi\'nde meydana geldi. Semo Gülalan, iddiaya göre, M.K.\'ye 20 lira verip, otomobiline bindirdi. Kız çocuğunun bağırmasıyla otomobile koşan mahalleli, Gülalan\'ı yakalayıp, polis ekiplerine teslim etti. Gözaltına alınan Gülalan, emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Semo Gülalan, çıkarıldığı mahkemece \'küçük yaşta çocuğa cinsel istismar\' suçundan tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

​FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet SEZGİNSİVEREKDHASiverekSemo GülalanOlayHaliliye MahallesiKızGülalanGözaltına
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24