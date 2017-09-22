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Kız çocuğuna cinsel istismar iddiasına gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’İN Bornova İlçesi’nde, dün 7 yaşındaki B

22 Eylül 2017 02:21

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR’İN Bornova İlçesi’nde, dün 7 yaşındaki B.T.’ye tacizde bulunduğu iddiasıyla mahalleli tarafından dövülen 57 yaşındaki Ü.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde İnönü Mahallesi 750 Sokak\'ta meydana geldi. Ü.Ç. mahallede oyun oynayan B.T. adlı kız çocuğunu parka götürüp, iddiaya göre kucağına alarak tacizde bulundu. Olayı gören diğer çocuklar, ailelerine anlattı. Bir araya gelen birkaç mahalle sakini, kıraathane çıkışında Ü.Ç.\'yi dövdü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ü.Ç., ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Küçük B.T.’nin ailesinin şikayeti üzerine Ü.Ç., tedavisinin ardından bugün polis tarafından gözaltına alındı.
Ü.Ç.\'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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