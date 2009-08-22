Alanya ilçesinde ziyaretine gittiği kız arkadaşı İrlandalı 25 yaşındaki A.H.S.'a tecavüz ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıkarılan 24 yaşındaki A.G.G., “Asıl mağdur benim. Kız bana tecavüz etti” diye ifade verdi. İfadesi inandırıcı bulunmayan A.G.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alanya Güllerpınarı Mahallesi Parador Otel'de kaldığı sırada otele ziyaretine gelen bir kişinin kendisine tecavüz ettiğini iddia eden İrlanda uyruklu turist A.H.S., durumu polise bildirdi. Şikayet üzerine harekete geçen Alanya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı polisler, daha önce benzer suçlardan kaydı bulunan kişilerin fotoğraflarını turiste göstererek, tecavüz eden kişiyi teşhis etmesini sağladı. Ayrıca turistin vücudunda sperm örneği ve cinsel organında tecavüz bulguları tesbit edildi. Turistin A.G.G.'ü teşhis etmesi üzerine harekete geçen polis şüpheliyi dün sabah saatlerinde evine girerken yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgusunda tecavüz iddialarını kabul etmeyen A.G.G., “Kendi isteği ile birlikte olduk” dedi. Sorgusunda daha önce de tecavüz iddiasıyla 4 kez yakalanarak savcı karşısına çıkarıldığı ancak delil yetersizliğinden serbest bırakıldığı ortaya çıkan şüpheli nöbetçi mahkemeye sevkedildi.

Şüpheli A.G.G., mahkemede “Asıl mağdur benim. Tecavüz etmedim. Kız bana tecavüz etti” diye ifade vermesine rağmen elde edilen deliller neticesinde tutuklanarak, Alanya L Tipi Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.