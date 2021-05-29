Kız arkadaşıyla tartıştı; balkona çıkıp evini tüple patlatmaya kalkıştı!

Aydın'ın Efeler ilçesinde mutfak tüpü ile evini patlatma tehdidinde bulunan şahıs ekipleri alarma geçirdi. Polis ekipleri 33 yaşındaki D.E.'yi ikna edemeyince, itfaiye ile birlikte operasyon gerçekleştirdi.

Orta Mahalle 223 Sokak'ta yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre, kız arkadaşıyla tartışan 33 yaşındaki D.E. mahalleyi birbirine kattı. Bir süre alkol alan D.E. evindeki mutfak tüpünü eline alarak balkona çıktı.



Zaman zaman çevredekilere küfredip, tüpü patlatmakla tehdit eden D.E.'yi, yaklaşık 1 saat süren ikna çabaları sonuçsuz kalınca ekipler operasyon için düğmeye bastı.



İki grup halinde olaya müdahale edilirken, bir grup itfaiye merdiveniyle dışarıdan evin balkonuna yaklaştı. Diğer grup ise daire kapısını kırarak içeriye girdi. Balkonda köşeye sıkışan D.E.'nin bir anlık boşluğundan faydalanan ekipler şahsa müdahale ederek elindeki tüpü aldı.



Ekiplere direnen D.E. kelepçelenerek gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)