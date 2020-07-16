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Kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanığa 8 yıl 12 ay hapis

16 Temmuz 2020 16:25

Eskişehir'de 2017 yılında tartıştığı kız arkadaşının yüzüne kimyasal madde atan sanık, 8 yıl 12 ay hapse mahkum edildi.

5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, suçlamaları reddeden tutuklu sanık İbrahim C. (49) tahliye ve beraat talebinde bulunurken, mağdur Marina D.'nin (48) avukatı ise suçun sabit olduğunu yineleyerek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Hakim, sanığı 'kasten yaralama' suçundan 8 yıl 12 ay hapse mahkum etti.

Öte yandan aynı sanık ve şikayetçinin 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen cinsel taciz davasındaki karar duruşmasında ise müşteki avukatı sanığın tutuklu bulunduğu süre zarfında müvekkili Marina D.'ye 4 farklı mektup göndererek taciz ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılması istedi.

Hakim, suçun işlendiğine kanaat getirerek, sanığı 5 ay 18 gün hapisle cezalandırdı.

 

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