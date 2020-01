Kız arkadaşının 'tecavüz' iddiası üzerine tutuklanan genç kendini astı

İstanbul'da üniversite öğrencisi kız arkadaşı E.M.'nin (23) "Bana ilaç içirdi. Tecavüz etti" iddialarının ardından tutuklanan A.T. (25) cezaevinde kendini astı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, süreç, 1 Ekim'de E.M.'nin İstanbul Emniyeti'ne başvurusuyla başladı. E.M., 11 aydır arkadaşlık yaptığı A.T.'nin kendisini Şişli'deki evinde zorla alıkoyduğunu ve ilaç içirerek tecavüz ettiğini iddia etti. Başvuru üzerine polis, A.T.'nin Şişli'deki adresine gitti. Annesi doktor, babası ise profesör olan A.T., polisi görünce kendini yaraladı.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan A.T. tedavisinin ardından gözaltına alındı. Soruşturma devam ederken A.T., parmak izi tespiti yapıldığı esnada İstanbul Emniyeti'nin binasından camdan atlayarak intihara kalkıştı. İntiharı polisler önledi. A.T. ifadesinin ardından tutuklandı ve iddialara göre tutuklandığı günün akşamında cezaevinde kendini asarak intihar etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.