Kız arkadaşının taksi borcu için, taksiciyle bir olup hırsızlık yaptı

Konya’da barda çalışan sevgilisinin birikmiş 700 liralık taksi borcunu ödemek için taksici ve bir arkadaşıyla bir marketten 20 bin liralık hırsızlık yapan Çağrı Öz ve suç ortakları polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi tutuklandı.

Hasan Dönmez’in DHA’da yer alan haberine göre, olay 7 Nisan Cuma günü saat 01.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Arif Bilge Mahallesi Kovanağzı Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. İddiaya göre marketin kilidini kıran hırsızlar, 20 bin lira değerinde sigara, çay ve kozmetik malzemesiyle birlikte güvenlik kamerası kayıt kutusunu çaldı.



İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerinde bulunan çok sayıda işyerinin güvenlik kameralarını inceledi. 5 saatlik kamera kayıtlarında caddeden iki kez geçen taksiyi fark eden polis, plakasından ulaştığı taksici Ahmet Ertek’i (38) şüphe üzerine gözaltına aldı. Polis, Ahmet Ertek’in ifadesi doğrultusunda Çağrı Öz (26) ve Ahmet Topaloğlu’nu (26) da yakaladı.

Şüphelilerden Çağrı Öz emniyetteki sorgusunda, "Barda çalışan kız arkadaşımı sürekli evden işe götüren taksiciye 700 lira borcu vardı. Ben de taksiciye böyle bir teklifte bulundum, o da kabul etti. Çaldığımız malları satıp borcunu ödeyecektim" dedi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.