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Dünya

Kız arkadaşının sadakatini, CIA işkencesiyle 'sınadı'

ABD'li gencin kız arkadaşına karşı işlediği suçlar arasında çatal fırlatmak, darp, ve gizlice takip etmek de bulunuyor

03 Mart 2016 17:00

ABD’nin Winconsin eyaletinde Dylan VanCamp adlı bir genç, kız arkadaşının sadakatini CIA’in ‘terör şüphelileri’ üzerinde kullandığı ama tepkiler sonrası yasaklanan Waterboarding işkencesiyle 'sınadı.'

Sputnik Türkçe'de yer alan habere göre; 22 yaşındaki VanCamp, adı açıklanmayan kız arkadaşına, ilişkilerinin daha 1. ayında internette başka bir erkekle konuştuğu gerekçesiyle ‘waterboarding’ (suda boğulma hissi yaratan bir işkence yöntemi) yaptı. Alınan ifadelere göre VanCamp, kız arkadaşını banyodan yatak odasına sürükledi, başına vurdu ve yüzüne bıçak dayadı. Daha sonra kız arkadaşını yatağa yatıran VanCamp, kadının ağız ve burnunu bez parçasıyla kapatıp yüzüne 3 bardak su döktü. VanCamp’ın bunu yapmasının tek sebebiyse kız arkadaşının kendisini aldatıp aldatmadığını söyletmekti.

Gözaltında tutulan ve 16 Mart’ta mahkemeye çıkacak olan VanCamp’ın Mayıs-Aralık 2015 arasında kız arkadaşına işlediği diğer suçlar arasında çatal fırlatmak, darp, gizlice takip etmek ve elinde kerpetenle ‘Birinden biri gidecek: ya dişin ya tırnağın’ diye tehdit etmek.



 

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