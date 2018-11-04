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Kız arkadaşını ziyarete geldi, dövülüp gasp edilerek, alıkonuldu

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-BİTLİS'in Tatvan ilçesinden Van'a kız arkadaşını ziyarete gelen  E

04 Kasım 2018 17:08

Behçet DALMAZ/ VAN, (DHA)-BİTLİS\'in Tatvan ilçesinden Van\'a kız arkadaşını ziyarete gelen  E.A. hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre E.A, kız arkadaşının evindeyken 3 kişi tarafından darp edildi, 19 bin TL\'si gasp edildi ve 3 gün boyunca depoda zorla tutuldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 saldırgan T.K., T.Ö., M.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
Olay, 30 Ekim günü İpekyolu ilçesi Kevenli Mahallesi\'nde meydana geldi. Polise T.K., T.Ö., M.İ.\'nin  Bitlis Tatvan\'dan Van\'a kız arkadaşı A.E.\'yi görmeye gelen E.A.\'yı bir depoda 3 gündür zorla tuttuğu ihbarı yapılrı. Harekete geçen polis olay yerinde 3 şüpheli ile E.A.\'nın kız arkadaşı A.E.\'yi gasp ettikleri araç, hesaplarına aktardıkları 19 bin TL paraya ait dekont ve cep telefonu ile birlikte gözaltına alırken, E.A.\'yı da kurtardı.  
Poliste ifadeleri alınarak soruşturması tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevkedilirken, mağdur E.A.\'nın kız arkadaşı A.E ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan  T.K., T.Ö., M.İ adlı şüpheliler  \'nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, tehdit ve hakaret suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

 

 

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