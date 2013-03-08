Kız arkadaşını parçalayıp, köpeklere yedirmiş

Brezilya’da top koşturan yıldız futbolcu Bruno Fernandes de Souza, bir partide tanıştığı ve kendisinden hamile kalan kız arkadaşını öldürmek suçundan çıkarıldığı mahkemede, sevgilisinin kendisine yardım eden kişiler tarafından parçalara ayrılarak köpeklere yedirildiğini itiraf etti.



Brezilya, Flamengo futbol kulübünün eski kalecisi Bruno Fernandes de Souza’nın mahkemede yaptığı korkunç itirafı konuşuyor. Sevgilisi Eliza Samudio’nun Haziran 2010’da ortadan yok olmasının ardından cinayet suçuyla gözaltına alınan 28 yaşındaki kaleci, hamile olan sevgilisinin öldürülmesini emrettiğini, ardından parçalara ayrılarak köpeklere yedirildiğini anlattı.

Bir arkadaşının 2009 yılında düzenlediği ev partisinde Samudio ile tanışan De Souza, genç kadının istememesine rağmen onu hamile bırakmıştı. Geçmişte Real Madrid’de oynayan Cristiano Ronaldo ile flört ettiğine yönelik iddialar da çıkan Samudio, elinde hamile olduğunu gösteren belgelerle basına pozlar verdikten kısa bir süre sonra ortadan kayboldu.

Polis, yapılan aramalarda 25 yaşındaki Samudio’yu hiçbir yerde bulamazken, De Souza cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. 2014 Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımında oynaması beklenen De Souza, ilk ifadesinde suçlamaları reddetmiş ancak polisi inandıramamıştı. Flamengo, soruşturmanın başladığı Haziran 2010’da De Souza’nın sözleşmesini feshetti.



Öldürme planını hazırladı



Çıkarıldığı mahkemede dün şoke edici açıklamalar yapan De Sozuza, kız arkadaşının kaçırılması ve öldürülmesine yönelik planı sekiz kişiyle birlikte yaptığını anlattı. Genç kaleci, kendisine yardım edenler arasında eski sevgilisi, kuzeni ve eski bir polis olan Marcos Santos’un olduğunu söyledi.

Gözaltında olduğu sürede basında çıkan haberler, Samudio’nun kaçırıldıktan sonra Marcos tarafından işkence gördüğü ve De Souza’nın da işkenceyi izlediği yönündeydi. De Souza mahkemedeki faidesinde, genç kadının Santos tarafından öldürüldüğünü ve beraberindekilerle parçalara ayrılarak rottweiler cinsi köpeklere yedirildiğini söyledi.

Adı bir zamanlar AC Milan’ın transfer listesinde olan De Souza, mahkemeye en yakın arkadaşı Luiz Henrique Romao’nun eski polis Santos’a cinayeti işlemesi için para verdiğini belirtti. Genç kadın, Belo Horizonte kentindeki bir eve götürüldü ve burada öldürüldü.



15 yıl hapis yatacak



De Souza’nın kuzani Jorge Rosa, verdiği ifadede, Samudio’nun elleri ve ayakları bağlı bir şekile öldürüldükten sonra parçalandığını ve sonra köpeklere yedirildiğini anlattıç

De Souza, planladığı cinayet yüzünden 15 yıl hapis cezası almıştı. Jorge Rosa’nın suçlu bulunması halinde 41 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Cinayeti işleyen Marcos Santos ise gelecek ay mahkemeye çıkarılacak.