Kız arkadaşını öldüren atletin cezası iki katına çıkarıldı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Kasım (DHA) - Kız arkadaşı Reeva Steenkamp\'ı öldürmek suçuyla altı yıl hapis cezasına mahkum olan paralimpik atlet Oscar Pistorius’un cezası şaşırtıcı derecede hafif bulunarak 13 yıla çıkarıldı.

Pistorius, 2013’te sevgililer gününde gerçekleşen olayda kız arkadaşı Steenkamp’ı başına üç el ateş ederek öldürmüş, savunmasında ise tuvaletteki kız arkadaşını hırsız sanarak vurduğunu ifade etmişti.

Pistorius’u yargılayan hakim Thokozile Masipa, hafifletici nedenlerin ağırlaştırıcı nedenlere ağır basması sebebiyle ölüm cezası verilmediğini söylemiş, Güney Afrika Mahkemesi ise olayın planlı olmadığı, taksirle ölüme sebebiylet verildiği kararı alındığını açıklamıştı.

Güney Afrika Yargıtayı’ının verilen cezayı şaşırtıcı derecede hafif bulması üzerine, Pistoius’un cezası 13 yıl beş aya çıkarıldı.

Hayatını kaybeden Reeva Steenkamp’ın ailesi kararı sevinçle karşılarken, Güney Afrika’da adaletin kazandığını söylediler.