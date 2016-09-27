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Yaşam

Kız arkadaşını etkilemek isterken 23. kattan düştü

70 metre yükseklikten park halindeki bir aracın üzerine düşen genç mucize eseri kurtuldu

27 Eylül 2016 22:56

Rusya’nın Novosibirsk kentinde kız arkadaşını etkilemek için 23'üncü kattaki dairenin balkon korkuluklarına çıkan 16 yaşındaki Alexander Shadrin, dengesini kaybederek 23'üncü kattan aşağıya düştü.

DHA’da yer alan habere göre, 16 yaşındaki bir genç, kız arkadaşını etkilemek isterken canından oluyordu. Rusya’nın Novosibirsk kentinde 23'üncü kattaki dairenin balkon korkuluklarına çıkan 16 yaşındaki Alexander Shadrin, dengesini kaybederek 23'üncü kattan aşağıya düştü.

70 metre yükseklikten park halindeki bir aracın üzerine düşen genç, olayda ağır yaralandı. Düşüş esnasında çarpmayı yumuşatan araç Shadrin'in hayatını kurtarırken, gencin bilincinin yerinde olduğu belirtiliyor.

 

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