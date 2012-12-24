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Yaşam

Kız arkadaşını döverek öldüren sanığa 25 yıl hapis

Sanık Mustafa Konuk, 'adam öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı

24 Aralık 2012 19:04

Konya'da darp edildikten sonra otobüs durağına bırakılan, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili yargılanan arkadaşına 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya'da darp edildikten sonra otobüs durağına bırakılan, kaldırıldığı hastanede de hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili yargılanan arkadaşına 25 yıl hapis cezası verildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi 'nde görülen cinayet duruşmasına, tutuklu sanık Mustafa Konuk (35) ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti duruşmanın bittiğini bildirdi. Sanık Konuk, “adam öldürme” suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

 

‘Olayı adam öldürme kastıyla gerçekleştirdiğine...'

 

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, toplanan delil ve bulgulara bakıldığında sanık Mustafa Konuk'un olayı öldürme kastıyla gerçekleştirdiğini belirterek, sanığın “adam öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

Konya'da kayıp başvurusunda bulunulan Meral Tahta, polis tarafından gözaltına alınan erkek arkadaşı Mustafa Konuk'un verdiği bilgiler doğrultusunda 19 Temmuz 2011'de merkez Selçuklu ilçesi Buhara Mahallesi'nde bir otobüs durağında ağır yaralı bulunmuştu.

Tahta, kaldırıldığı hastanede 43 günlük yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kayıp olduğu bildirilen kadının, 4 günlük süresince aç ve susuz bırakıldığı belirlenmişti. Konuk, 19 Temmuz'da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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