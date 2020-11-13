Kız arkadaşını darp ettikten sonra yayaların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'e 9 yıl hapis cezası

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.
Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Görkem Sertaç Göçmen katılmadı. Duruşmada eski hakim ve sanığın annesi Aynur Göçmen avukat olarak yer aldı.
Taraf avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, kararında sanık Göçmen'in Cebrail Şık'a yönelik işlediği iddia edilen 'Kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' suçundan 4 yıl ve Recep Göçer'e yönelik işlediği iddia edilen 'Olası kastla yaralama' suçundan 3 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Heyet, sanık Göçmen'in Z. M. D.'ye yönelik işlediği iddia edilen 'Silahlı kasten yaralama' suçundan 9 ay hapis cezasına ve müşteki A.A.'ya yönelik işlediği iddia edilen 'Kasten yaralama' suçundan 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.
Ayrıca heyet, sanığın mağdurlar Esra Abancı, Hamit Başaran ve Canberk A.'ya yönelik işlediği iddia edilen 'Yaralama' suçundan 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.
Böylece mahkeme heyeti, sanık Göçmen'in toplamda 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. (DHA)