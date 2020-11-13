Kız arkadaşını darp ettikten sonra yayaların üzerine aracını süren Görkem Sertaç Göçmen'e 9 yıl hapis cezası

Bakırköy'de aracını yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle yargılanan eski hakim ve savcı oğlu Görkem Sertaç Göçmen'in 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildi.