Kız arkadaşını darp eden zanlı, 'İntihar edecekti' diyerek serbest kaldı

Adana’da, birlikte yaşadığı S.N.'yi (28) evde zorla tuttuğu ve darbedip, kolundan bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim A. (23), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İbrahim A.'nın, sorgusunda, S.N.'nin intihar edeceğini söylemesi üzerine engel olmak istediği için aralarında arbede yaşandığını ve kapıyı kilitlediğini öne sürdü.

Olay, 11 Haziran Perşembe günü, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evde zorla tutulduğunu ve işkence gördüğünü söyleyen eden S.N., polisi arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine belirtilen adrese giden polisler, kolunda bıçak kesikleri olan S.N. çağırılan sağlık ekibince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye aldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu genç kadını darbedip, kolundan bıçakla yaraladığı belirtilen İbrahim A.’yı gözaltına aldı.

S.N., dini nikahla birlikte yaşadığını belirttiği İbrahim A.’nın daha önce kendisine iyi davrandığını ancak son dönemde eve başka kadınlar getirdiğini dile getirdi. Semiha N., “Bu duruma karşı çıktım ve onu terk etmek istedim. Bu kez de ‘Seni asla bırakmam, beni terk edemezsin’ diyerek beni darp etti. Ben de dayanamadığım için polisten yardım istedim” dedi.

Emniyetteki sorgusunda, 3 aydır birlikte yaşadığı Semiha N.’nin kendisinden ayrılmak istediğini ve Seyhan Baraj Gölü’ne giderek intihar edeceğini söylediğini öne süren İbrahim A. ise kendisine zarar vermemesi için eve kilitlediğini ve darp etmediğini iddia söyledi. S.N., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, İbrahim A. da ifadesi sonrası serbest bırakıldı.