Kız arkadaşına tecavüz etti!

T24 - Adana’da 24 yaşındaki kız arkadaşı B.B.’ye silah zoruyla tecavüz ettikten sonra, eve çağırdığı arkadaşlarıyla da birlikte olmaya zorladığı iddia edilen aynı yaştaki Burhan E. tutuklandı. Burhan E.'nin eve çağırdığı ve genç kıza tecavüze kalkıştığı öne sürülen 19 yaşındaki İsmail Y., 18 yaşındaki Murat E. ve Mustafa Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Bir işyerinde tezgahtar olarak çalışan B.B., esnaflık yapan Burhan E. ile 1 ay önce tanışarak arkadaş oldu. İddiaya göre kız arkadaşını Yeşilyurt Mahallesi’ndeki bir eve götüren Burhan E., genç kıza silah zoruyla tecavüz etti. Daha sonra B.B.'nin evden çıkmasına izin vermeyen Burhan E., arkadaşları İsmail Y., Murat E. ve Mustafa Y.’yi eve çağırdı. Burhan E., burada genç kızdan, arkadaşları ile de birlikte olmasını istedi. Ancak, direnen genç kız, başka kimse ile ilişkiye girmedi.





Arkadaşına mesaj çekti



Silah zoruyla evde tutulan genç kız, bir fırsatını bularak aldığı cep telefonu ile bir arkadaşına mesaj çekip yardım istedi. Eve baskın yapan polis zorla tutulan genç kızı kurtarırken, şüpheli Burhan E.’yi de gözaltına aldı. Yapılan soruşturma sonucu, genç kıza tecavüz etmeye kalkıştığı iddia edilen İsmail Y., Murat E. ve Mustafa Y. de yakalandı.



Genç kız ifadesinin alınmasının ardından sığınma evine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Burhan E., ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’ ve ‘Tecavüz’ suçlaması ile tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.







