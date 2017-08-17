Kız arkadaşına otomobille çarpan zanlıya ev hapsi

Adana'da kız arkadaşı ile yanındaki kişiye araçla kasıtlı olarak çarptığı iddiasıyla yakalandıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan, ardından yeniden gözaltına alınan zanlıya çıkartıldığı mahkemede ev hapsi verildi.

Merkez Çukurova ilçesinde 31 Temmuz'da meydana gelen olayda, erkek arkadaşı İbrahim D. ile araçta tartıştıktan sonra Güzelyalı Mahallesi'nde inen Ece Çelik (23) ve birlikte yürüdüğü arkadaşı Hüseyin A'ya bir araç çarparak kaçmış, İbrahim D, kasıtlı olarak ikiliye çarptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



Hürriyet'te yer alan habere göre mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan ancak bugün yeniden gözaltına alınan İbrahim D. savcılık sorgusunun ardından tutuklanması istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Mahkeme, İbrahim D. hakkında ev hapsi kararı verdi.

Olay

Çukurova'da 31 Temmuz'da Ece Çelik ve erkek arkadaşı İbrahim D. bulundukları araçta tartışmış, Çelik bir süre sonra Güzelyalı Mahallesi'nde araçtan inerek arkadaşı Hüseyin A. ile birlikte yürümeye başlamıştı.



Bu sırada bir araç kasıtlı şekilde ikiliye çarpmış, yaralanan Çelik ve Hüseyin A. ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmıştı.



Hüseyin A. tedavisinin ardından taburcu edilmiş, Çelik ise Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.



Olayla ilgili olarak İbrahim D. gözaltına alınmış ve mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.



Yaklaşık 17 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Çelik'in Çukurova Üniversitesi İç Dekorasyon Bölümü öğrencisi olduğu ve katıldığı bir yemek programında 25 bin liralık büyük ödülü kazandığı öğrenildi.