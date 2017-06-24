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Yaşam

Kız arkadaşına kızdı, evini yaktı

Ailesinin şikâyeti üzerine genç aşık gözaltına alındı

24 Haziran 2017 20:34

Antalya'da tartıştığı kız arkadaşıyla tartışan 17 yaşındaki S.P., kendisini kilitlediği odayı ateşe verdi. Yakınları tarafından kurtarılan S.P., ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alındı.

Kepez İlçesi Güneş Mahallesi Ömer Buyrukçu Caddesi'ndeki olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Veysel Eren Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede ailesiyle oturan S.P., iddiaya göre kız arkadaşıyla telefonda tartıştı. Kendisi odasına kilitleyen S.P., içerdeki eşyaları ateşe verdi. Duman ve alevleri fark eden yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedikten sonra odanın kapısını kırarak S.P.'yi kurtardı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Olayda yara almadan kurtulan S.P., kaçarak apartmanın altındaki internet kafeye saklandı. Ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan S.P., polis merkezine götürüldü.

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