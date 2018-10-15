Kız arkadaşına inat 120 kilo verdi

Obezite cerrahisi yöntemiyle ameliyat olan ve bu ameliyatı olmak isteyen vatandaşları bir araya getiren etkinliğe katılan 33 yaşındaki Recep Akyıldırım, bir kız arkadaşının "aynaya bak, kendine bak, dön bir de bana bak. Sen bana yakışıyor musun? Aynaya bak, sonra da kendine iyi bak" demesi üzerine 200 kilodan 120 kilo vererek 80 kiloya düştü.

Obezite cerrahisi yönetemiyle 130 kilodan 80 kiloya düşen 58 yaşındaki Mehmet Çerikan ise yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Anormal olan bütün değerlerim altı ay gibi bir süre zarfında normale döndü. Hayatta yaptığım en güzel işlerden bir tanesidir bu ameliyatı olmak. Kan değerlerim çok tehlikeli seviyedeydi. Yüksek tansiyon hastasıydım ve böbrek yetmezliği başlayabilirdi. Karaciğerim bir buçuk misli büyümüş, kalbim yap bağlamıştı. Yürüdüğümde kesiliyordum, merdiven çıkamıyordum. 6 aydan sonra sosyal hayatımız tamamen normale döndü. Canım ne istiyorsa yiyebiliyorum ama ihtiyacım olan kadar. Elbise giyebiliyorum, gidemediğim yerlere artık çekinmeden gidebiliyorum. Ancak ben bu işi sırf sağlığım için yaptım."

"Obezite cerrahisi bana tekli koltukta oturmayı öğretti"

Son olarak 200 kiloya kadar ulaşan 33 yaşındaki Recep Akyıldırım ise ameliyat olmadan önceki hayatında yaşadığı sıkıntıları anlattı.

Bir yılda yaklaşık 120 kilo verdiğini ifade eden Akyıldırım, "Hayatımda çok güzel değişimler oldu. Önceden dışarı çıkamayan bir insandım. Artık özgür bir hayata kavuştum. Üzerime istediğim şeyi alıp giyebiliyorum. İlk uçak deneyimimde 4 kemer takarak uçtum. Obezite cerrahisi bana tekli koltukta oturmayı öğretti. Önceden arkadaşlarımız kilolu olduğumuz için bizimle çok sohbet etmezlerdi. Onların da bakış açısı değişti" dedi.

Bu ameliyatı olmamasına neden olan asıl olayın sebebini anlatan Akyıldırım, "Olmayan bir kız arkadaşımın 'aynaya bak, kendine bak, dön bir de bana bak. Sen bana yakışıyor musun? Aynaya bak, sonra da kendine iyi bak' demesi oldu. Daha sonrasında ben de bu ameliyatı olmaya karar verdim" şeklinde konuştu.