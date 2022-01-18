Kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü öldüren Egemen Vardar: Yanlışlıkla vurdum, vicdanım rahat

Önüt’ün ailesi karara itiraz etti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi, Vardar’a ‘bilinçli taksir’den değil ‘olası kastla öldürmek’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle kararı bozdu. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay’ın kararına uydu. Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren, Vardar’ın Ezel dizisinden esinlenerek kızını öldürdüğünü öne sürdü.

Davanın dün görülen duruşmasında mahkeme, ‘olası kastla ölüme neden olmak’ suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırdığı Egemen Vardar’ın cezasını iyi halle birlikte 16 yıl 8 aya indirdi. Vardar kararla birlikte mahkeme salonunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Yağmur’un annesi Sevgi Gülseren, “6 yıl uğraştık. Çok şükür kızımın katili tutuklandı. Bu dünyada benim kızım için yapacak hiçbir şeyim kalmadı. O yüzden ben artık yasımı tutmak istiyorum” dedi.

Davanın dün görülen duruşmasında savunma yapan Egemen Vardar, “Öncelikle bu kadın cinayeti falan değil. Cinayet bilerek ve isteyerek yapılır. Ben bilerek ve isteyerek yapmadım. Kimseyi de sonrasında tehdit etmedim. Yağmur’u ben kaybettim. Hayatım bitti. Hapse girmemek için söylemiyorum bunları. Evleneceğim insanı kaybettim ben. Çok üzgünüm. Benim kaybım çok büyük. 6 yıldır iftiraya uğruyorum. Benim vicdanım rahat. Suçlamayı asla kabul etmiyorum” dedi.