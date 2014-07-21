Kıymet Teyze'nin sandalyeyle direndiği parkın imarı ‘ticari’ olarak değiştirilemeyecek

Edirne'de 1’inci Murat Mahallesi’ndeki çocuk parkının imara açılıp inşaat çalışmasına geçilmesi sırasında 75 yaşındaki Kıymet Peker’in kepçenin önüne oturarak yaptığı eylemin ardından başlayan hukuki süreç devam ediyor. Edirne Belediye Meclisi’nin imar değişikliği yönündeki kararının iptali için Edirne İdare Mahkemesi’ne açılan dava dosyasına bilirkişi, raporunu sundu. Bilirkişi raporunda çocuk oyun alanının ticari alana dönüştürülmesinde kamu yararı olmadığı yönünde görüş bildirdi.



Bugün gazetesinde yer alan habere göre, Edirne Belediye Başkanı CHP’li Recep Gürkan’ın, bilirkişinin raporunu değerlendirirken, Kıymet Teyze’nin verdiği mücadelenin haklılığının bilirkişi raporuyla da kanıtlandığını söyledi. Mahkeme sürecinin tamamlanmasının ardından arsayı yeniden park haline getireceklerini söyleyen Başkan Gürkan, "Belediye başkanı seçildiğim ilk gün, mahallesindeki çocuk parkına inşaat yapılmak istenen Kıymet Teyze, kepçenin önüne oturarak bir mücadele başlatmıştı. Ben de mazbatamı daha almadan ona destek vermiştim. Parkın betonlaşmasına izin vermeyeceğimizi söylemiştik. Mahalle sakinleri de konuyla ilgili dava açmıştı. Belediye başkanlığı olarak herkesin hukukunu korumak zorundayız. Mahkemenin ne diyeceğini beklemeye başlamıştık. Bilirkişi raporu geldi. Rapor bu alanın ticari alan olarak kullanılamayacağı yönünde ama son söz mahkemenin" dedi.

‘Çok mutluyum’

Edirne’de çocuk parkının inşaat yapılmasına kepçe önüne oturarak inşaat çalışmasını durduran Kıymet İpek tatil için gittiği Edirne’nin Enez ilçesinde gazetecilerin sorularını telefonla yanıtlarken, "Bilirkişi raporuna çok sevindim. Deprem oldu mahalleli olarak parka koştuk. Hukuki sürecin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz"diye konuştu.