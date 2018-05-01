Kıymet Kocamış, mezarı başında anıldı

Serkan İLİK/BOZCAADA (Çanakkale), (DHA)- İSTANBUL Taksim Meydanı\'nda 1977 yılında düzenlenen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinliğinde hayatını kaybeden Kıymet Kocamış, Çanakkale\'nin Bozcaada ilçesindeki mezarı başında anıldı.

Anma programı sabah saatlerinde Bozcaada\'ya gelen Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyelerinin Kıymet Kocamış\'ın mezarı başına kadar yürümesi ile başladı. Ardından DİSK üyeleri Kıymet Kocamış\'ın mezarına çelenk koyup, çiçek bıraktı, dua etti.

Programa, Bozcaada Belediye Başkanı CHP\'li Dr. Hakan Can Yılmaz, DİSK Çanakkale Şube Sekreteri Canan Can, Kıymet Kocamış\'ın ablası Nimet Kocamış ile sendika üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLI