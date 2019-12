Kıymada 'bahar eti' hilesi

T24 - Bazı kasapların mezbahalardan kilosu 2,5-3 liradan aldıkları , ciğeri saran ince tabakalı “Bahar Eti”ni kıymada kullanarak fiyatı düşürdükleri bildirildi.



Son aylarda et fiyatlarının aşırı yükselmesi nedeniyle kıymanın kilogram fiyatı 20 ile 25 lira arasında alıcı buluyor.Fiyatların bu noktaya ulaşması yüzünden birçok dar gelirli vatandaş, daha ucuza satılan hazır kıymalara talep gösteriyor. Birçok kasapta hazır kıymanın kilosu 10 liradan bile alınabiliyor.



Kasaplar, bu fiyatı farklı yöntemlerle düşürüyor. Birçok kasap, kıymanın içine sakatat, kafa eti, tavuk eti gibi ürünler katarken bazıları da “bahar eti” ile maliyetlerini düşürüyor.



Ciğeri saran ince tabakalı et olan “bahar eti”, mezbahalarda kilosu 2,5-3 liradan satılıyor. Kanlı ve oldukça kırmızı olan “bahar eti”, bu özelliğiyle kıymaya istenen ve beklenen rengi verebiliyor.



Hayvanların en kalitesiz bölümü olan “bahar eti”, kıymada fiyatları büyük ölçüde düşürebiliyor. Öyle ki, birer kilogram kaburgadan alınmış kırmızı et ve bahar eti karşımından elde edilecek kıymanın kilogram maliyeti, 11-12 lira arasında olabiliyor. Buna sakatat ve kafa eti de eklendiğinde maliyet, daha da inebiliyor.



Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkan Yardımcısı Muhsin Yıldız, kasapların kemikli kırmızı eti kilosu 16 liradan kestirdiğini söyledi. Bunun yüzde 25'inin kemiğe ayrıldığını ifade eden Yıldız, şunları kaydetti:



“Sonuçta kemiksiz dana etinin kilogram maliyeti 20 lira oluyor. Bu şartlar altında en ucuz kıymanın 20 lira olması gerekiyor. Bazı kasaplar, çok daha ucuza hazır kıyma satıyor. Vatandaşları, hazır kıyma almamaları konusunda uyarıyoruz. İçinde ne olduğu bilinmeyen kıymalar, ne kadar ucuza olursa olsun alınmamalıdır. Birçok kasap, çeşitli yöntemlerle kıymanın fiyatını yarı yarıya düşürüyor ve haksız kazanç elde edebiliyor. Bu tür kıymalar, sağlık açısından da büyük risk.”