Kıyılarda ‘beach işgali'; giriş ücreti 300 liraya kadar çıkıyor!

Halkın kullanımına açık olan kumsallar, özel beachlerin eline teslim edilmiş durumda. Yurttaşların ücretsiz kullanamadığı plajlara giriş fiyatı 300 liraya kadar çıkabiliyor. Plaja havlu konulsa dahi para alınıyor.

Turizm açısından Türkiye’nin en önemli bölgeleri arasında yer alan Ege kıyıları, özel işletmeler tarafından ticarileştiriliyor. Anayasa ve kıyı kanununa göre halkın kullanımına açık olması gereken plajlar özel işletmeler tarafından kiralanarak veya işgal edilerek halkın ücretsiz kullanımına kapatılıyor.

BirGün'den Aycan Karadağ ve Berkay Sağol'un haberine göre Çeşme Çiftlikköy’de bulunan Pırlanta Plajı iki farklı özel şirket tarafından işletiliyor. Ortada kalan 100 metrelik bölüm ise ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Ancak ücretsiz bölümde tuvalet, kabin gibi ihtiyaçlar karşılanmıyor. Özel işletmenin bulunduğu kısımdaki şezlongların önüne havlu atıldığında görevliler giriş ücreti olarak 30 TL istiyor.

Çeşme Altınkum’da ise 3-4 ‘beach’ bir bölgeyi tamamen kapatmış durumda. Bu bölgedeki ‘beach’lerin giriş ücretleri 100 lira’dan 300 liraya kadar değişebiliyor. Otopark ücreti için de ek olarak 25 lira isteniyor.

Girişte fiyatları yüksek bulan yurttaşlar tepkilerini, “Çeşme artık gelinmez bir yer oldu. Ücretsiz ve iyi hizmet alacağımız plaj bulmakta zorlanıyoruz. Yazıktır, günahtır” diye gösteriyor. İçeriden çıkan yurttaşlar ise “Berbat hizmet, yüksek fiyatlar, kaba personel, paramızla rezil oluyoruz” diyor.

Çeşme’den ayrılıp Karaburun’a doğru yola çıkıyoruz. Karaburun’da da durum pek farklı değil. Birçok plajın belli bölümlerini ‘beach’ler alırken bazıları ise tamamen özelleşmiş. Kuyucuk Plajı’nda daha önce her yere havlu atıp güneşlendiğini söyleyen yurttaşlar, son dönemde plajın bir bölümünün özel bir işletme tarafından 'işgal edildiğini' vurguluyor. Yurttaşlar, “Artık gideceğimiz plaj kalmadı” ifadelerini kullanıyor.

"Yurttaşlar şikâyet etmeli"

Özelleştirilmiş kumsallara ilişkin çalışmalar yapan Avukat Berna Babaoğlu Ulutaş, kıyıların halka açık olması gerektiğine dikkat çekiyor. Halkın sahilleri kullanmasının engellenemeyeceğine vurgu yapan Ulutaş, şunları söylüyor: “Giriş ücretini şezlong ya da içecek üzerinden alıyorlar. Bu yanlış. Yurttaşların takip edip şikâyetçi olması gerekir. Kıyılar kamunun elinde.”