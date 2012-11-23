Kıyı çizgisi 50 metreden 10 metreye çekildi, sahiller imara açılıyor!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, sahil şeritlerini imara açmaya hazırlanıyor. Bakanlığın Kıyı Kanunu'nda yapacağı düzenlemeyle 50 metrelik kıyı sınırı 10 metreye çekildi.

Erdinç Çelikan'ın hürriyet.com.tr'de yer alan haberinin bir bölümü şöyle: Düzenleme Türkiye’deki 8 bin 590 kilometrelik sahil kesiminin yüzde 86’sına denk geliyor.

Türkiye’de denize kıyısı olan İstanbul, İzmir, Antalya, Trabzon, Samsun, Zonguldak, Çanakkale, Muğla ve Mersin gibi 22 şehirde kıyı kenar çizgisinin belirlenmesiyle hangi bölgelerin imara açılacağı da ortaya çıkmış olacak. Bakanlık tespit süreci devam eden 6 şehirdeki çalışmaları da iki aya kadar tamamlamayı öngörüyor. Projenin tamamlanmasıyla kıyılardan kazanılacak arazinin satışının da önü açılmış olacak. Kıyı Kanunu Yasası'nda yapılan değişiklikle yasada 50 metre olarak geçen kıyı çizgisi sınırının 10 metreye çekild.

Kıyı çizgisi nedir?

Deniz, göl ve akarsularda, herhangi bir anda suyun kara parçasına değdiği noktaların birleştirilmesinden oluşan ve hava olaylarına göre değişen doğal çizgi.